https://ria.ru/20251201/indonezija-2058920168.html
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 593
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 593 - РИА Новости, 01.12.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 593
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 593, поиски 468 человек продолжаются, следует из данных индонезийских властей. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:41:00+03:00
2025-12-01T13:41:00+03:00
2025-12-01T13:45:00+03:00
в мире
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058920526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d755598becae40234361d3020575138a.jpg
https://ria.ru/20251128/tailand-2058506011.html
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058920526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bfc8c69b0992bd2dae63a499fe6bae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, северная суматра, ачех (провинция)
В мире, Индонезия, Северная Суматра, Ачех (провинция)
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 593
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии достигло 593 человек