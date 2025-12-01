Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Некоторые виды икры, которые можно найти на полках российских магазинов, подешевели по сравнению с прошлым годом — лидерами снижения в январе-ноябре оказались икра сельди и трески, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Атол".

"В категории рыбной икры средний чек за 0,5 килограмма значительно варьируется в зависимости от вида продукта. Икра минтая подешевела: средний чек снизился на три процента и составил 536 рублей за 0,5 килограмма. В то же время икра мойвы подорожала на четыре процента — до 392 рублей. Икра палтуса выросла в цене более заметно: средний чек достиг 1 715 рублей (плюс девять процентов). Снижение стоимости наблюдалось у икры сельди — 576 рублей (минус двенадцать процентов) и икры трески — 432 рубля (минус десять процентов)", — подсчитали аналитики, изучив динамику продаж в январе-ноябре этого и прошлого года.

Самой дорогой, согласно их анализу, среди красных видов икры оказалась икра кеты — 5 385 рублей, что на четыре процента выше показателей 2024 года. Икра лосося стоила в среднем 3 442 рубля за полкилограмма, сохранив стоимость на уровне прошлого года.

Наибольшее повышение средней цены зафиксировано у икры щуки — сразу на 21%, до 1623 рублей за 0,5 килограмма.

А средний чек на покупку полкилограмма черной икры составил 32 343 рубля, что на восемь процентов выше уровня 2024 года.

Сегмент имитированной икры в 2025 году также продемонстрировал рост стоимости: подорожание составило 17%, и полкилограмма такого продукта обходятся в среднем в 246 рублей.