03:02 01.12.2025 (обновлено: 10:26 01.12.2025)
Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России
Новости
экономика, россия
Экономика, Россия
Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России

Икра сельди и трески сильнее всего подешевела в России

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкУпаковка с красной икрой
Упаковка с красной икрой - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Упаковка с красной икрой. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Некоторые виды икры, которые можно найти на полках российских магазинов, подешевели по сравнению с прошлым годом — лидерами снижения в январе-ноябре оказались икра сельди и трески, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Атол".
"В категории рыбной икры средний чек за 0,5 килограмма значительно варьируется в зависимости от вида продукта. Икра минтая подешевела: средний чек снизился на три процента и составил 536 рублей за 0,5 килограмма. В то же время икра мойвы подорожала на четыре процента — до 392 рублей. Икра палтуса выросла в цене более заметно: средний чек достиг 1 715 рублей (плюс девять процентов). Снижение стоимости наблюдалось у икры сельди — 576 рублей (минус двенадцать процентов) и икры трески — 432 рубля (минус десять процентов)", — подсчитали аналитики, изучив динамику продаж в январе-ноябре этого и прошлого года.
Самой дорогой, согласно их анализу, среди красных видов икры оказалась икра кеты — 5 385 рублей, что на четыре процента выше показателей 2024 года. Икра лосося стоила в среднем 3 442 рубля за полкилограмма, сохранив стоимость на уровне прошлого года.
Наибольшее повышение средней цены зафиксировано у икры щуки — сразу на 21%, до 1623 рублей за 0,5 килограмма.
А средний чек на покупку полкилограмма черной икры составил 32 343 рубля, что на восемь процентов выше уровня 2024 года.
Сегмент имитированной икры в 2025 году также продемонстрировал рост стоимости: подорожание составило 17%, и полкилограмма такого продукта обходятся в среднем в 246 рублей.
В категории овощной икры тенденции сопоставимы. Икра из баклажанов подорожала на 19% — до 214 рублей за 0,5 килограмма. Стоимость кабачковой икры осталась стабильной и составила 145 рублей за полкилограмма.
