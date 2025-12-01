Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
08:08 01.12.2025
В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает госавтоинспекция города. РИА Новости, 01.12.2025
хабаровск
происшествия, хабаровск, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Хабаровск, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Fotolia / yo camon
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает госавтоинспекция города.
"Предварительно установлено... водитель автомобиля Toyota Aqua, двигаясь со стороны улицы Лейтенанта Орлова, на пересечении улиц Ленина–Дикопольцева не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи (СМП), который двигался с включенными звуковым и световыми сигналами", - говорится в сообщении городской госавтоинспекции в Telegram-канале. Авария произошла в 12.10 по местному времени (05.10 мск).
По уточненным данным ГИБДД Хабаровска, водителя иномарки доставили в медицинское учреждение для обследования.
Машина СМП ехала в больницу с пациентом. В ДТП никто не пострадал, сообщили в ведомстве.
ПроисшествияХабаровскГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
