https://ria.ru/20251201/habarovsk-2058833437.html
В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи - РИА Новости, 01.12.2025
В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает госавтоинспекция города. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T08:08:00+03:00
2025-12-01T08:08:00+03:00
2025-12-01T08:08:00+03:00
происшествия
хабаровск
гибдд мвд рф
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/31/1045873112_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3c270dcaeda98b1620e8856bb2b14bb9.jpg
https://ria.ru/20251130/iran-2058780932.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/31/1045873112_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_be7e9fb63b5ed716584465be5af5313b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Хабаровск, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
В Хабаровске иномарка столкнулась со скорой помощью, пострадавших нет