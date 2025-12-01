Рейтинг@Mail.ru
Госдума в феврале рассмотрит проект о продаже красивых автономеров
20:34 01.12.2025
Госдума в феврале рассмотрит проект о продаже красивых автономеров
Госдума в феврале рассмотрит законопроект о легализации продажи "красивых" автономеров, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.12.2025
экономика
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
россия
экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госдума в феврале рассмотрит законопроект о легализации продажи "красивых" автономеров, сообщил РИА Новости источник.
"Принят к рассмотрению законопроект депутатов фракции "Новые люди" о легализации продажи "красивых" автономеров. Первое чтение запланировано на февраль. По оценке инициаторов, легальная продажа регистрационных знаков может принести федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей в год", - сказал собеседник агентства.
В октябре депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом.
Президент России Владимир Путин 18 сентября проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал данное предложение.
Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер
