Госдума в феврале рассмотрит проект о продаже красивых автономеров

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госдума в феврале рассмотрит законопроект о легализации продажи "красивых" автономеров, сообщил РИА Новости источник.
"Принят к рассмотрению законопроект депутатов фракции "Новые люди" о легализации продажи "красивых" автономеров. Первое чтение запланировано на февраль. По оценке инициаторов, легальная продажа регистрационных знаков может принести федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей в год", - сказал собеседник агентства.
В октябре депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом.
Президент России Владимир Путин 18 сентября проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал данное предложение.
