В Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты с родительским контролем
03:10 01.12.2025
В Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты с родительским контролем
В Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты с родительским контролем - РИА Новости, 01.12.2025
В Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты с родительским контролем
Функция оперативной передачи геотреков у детских сим-карт позволит родителям и спасательным службам быстро оказать экстренную помощь ребенку при возникновении... РИА Новости, 01.12.2025
общество
россия
антон немкин (депутат)
максут шадаев
госдума рф
россия
Новости
общество, россия, антон немкин (депутат), максут шадаев, госдума рф
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Максут Шадаев, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты с родительским контролем

Немкин: детские сим-карты нужны для быстрого оказания экстренной помощи ребенку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Функция оперативной передачи геотреков у детских сим-карт позволит родителям и спасательным службам быстро оказать экстренную помощь ребенку при возникновении опасной ситуации, заявил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
"Введение детских сим-карт с функцией родительского контроля - шаг, который отвечает вызовам времени и запросу общества на повышение цифровой безопасности. Сегодня ребенок получает свой первый смартфон порой уже в младших классах и вместе с этим риски, о которых он может даже не догадываться. Возможность для родителей получать геотреки ребенка не для тотального контроля, а для экстренной помощи в случае опасной ситуации - это важный инструмент защиты, особенно когда речь идет о пропаже, несчастных случаях или непредвиденных обстоятельствах", - сказал агентству Немкин.
Парламентарий считает, что главное преимущество новой системы - скорость доступа к данным.
"Сейчас информацию о координатах абонента можно получить только по официальному запросу, что занимает часы, а при поиске ребенка каждая минута имеет значение. С внедрением детских сим-карт спасатели смогут действовать оперативно. Это не про слежку, а про возможность мгновенного реагирования, и зачастую именно это становится границей между тревогой и трагедией", - добавил Немкин.
Депутат уточнил, что детская сим-карта создает отдельный режим доступа к геоданным, где заранее определено, кто и на каких основаниях может получить информацию, что снимает вопросы конфиденциальности и злоупотреблений, делая процесс законным и безопасным.
"Важно подчеркнуть, что система остается добровольной. Родители смогут сами решать, подключать ли функцию отслеживания. Государство лишь создает инфраструктуру - безопасный и технологически выверенный инструмент, которым можно воспользоваться по желанию. Такой подход формирует доверие и показывает, что цифровизация может идти рука об руку с уважением к личным границам", - рассказал Немкин.
По мнению члена комитета ГД, в условиях, когда информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни, приоритет должен оставаться неизменным: защита человека.
"Инициатива Минцифры с детскими сим-картами - это пример того, как государство использует технологии во благо, снижая риски и повышая уровень безопасности семей. Это не просто нововведение в телеком-сфере, а формирование цифрового пространства, где безопасность детей и уязвимых категорий граждан является безусловной ценностью", - заключил Немкин.
