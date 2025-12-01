В Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты с родительским контролем

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Функция оперативной передачи геотреков у детских сим-карт позволит родителям и спасательным службам быстро оказать экстренную помощь ребенку при возникновении опасной ситуации, заявил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.

"Введение детских сим-карт с функцией родительского контроля - шаг, который отвечает вызовам времени и запросу общества на повышение цифровой безопасности. Сегодня ребенок получает свой первый смартфон порой уже в младших классах и вместе с этим риски, о которых он может даже не догадываться. Возможность для родителей получать геотреки ребенка не для тотального контроля, а для экстренной помощи в случае опасной ситуации - это важный инструмент защиты, особенно когда речь идет о пропаже, несчастных случаях или непредвиденных обстоятельствах", - сказал агентству Немкин

Парламентарий считает, что главное преимущество новой системы - скорость доступа к данным.

"Сейчас информацию о координатах абонента можно получить только по официальному запросу, что занимает часы, а при поиске ребенка каждая минута имеет значение. С внедрением детских сим-карт спасатели смогут действовать оперативно. Это не про слежку, а про возможность мгновенного реагирования, и зачастую именно это становится границей между тревогой и трагедией", - добавил Немкин.

Депутат уточнил, что детская сим-карта создает отдельный режим доступа к геоданным, где заранее определено, кто и на каких основаниях может получить информацию, что снимает вопросы конфиденциальности и злоупотреблений, делая процесс законным и безопасным.

"Важно подчеркнуть, что система остается добровольной. Родители смогут сами решать, подключать ли функцию отслеживания. Государство лишь создает инфраструктуру - безопасный и технологически выверенный инструмент, которым можно воспользоваться по желанию. Такой подход формирует доверие и показывает, что цифровизация может идти рука об руку с уважением к личным границам", - рассказал Немкин.

По мнению члена комитета ГД , в условиях, когда информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни, приоритет должен оставаться неизменным: защита человека.