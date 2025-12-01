Рейтинг@Mail.ru
Главу екатеринбургского "Гортранса" будут судить за взятку - РИА Новости, 01.12.2025
11:15 01.12.2025 (обновлено: 12:48 01.12.2025)
Главу екатеринбургского "Гортранса" будут судить за взятку
Главу екатеринбургского "Гортранса" будут судить за взятку
Обвиняемому в коррупции главе "Гортранса" Екатеринбурга Сергею Нугаеву вменяют получение взятки в 160 тысяч рублей за частичное погашение задолженности... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, россия, урал, екатеринбург, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Урал, Екатеринбург, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу екатеринбургского "Гортранса" будут судить за взятку

Главу екатеринбургского "Гортранса" Нугаева будут судить за взятку в 160 тыс руб

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Обвиняемому в коррупции главе "Гортранса" Екатеринбурга Сергею Нугаеву вменяют получение взятки в 160 тысяч рублей за частичное погашение задолженности предприятия-контрагента, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По данным следствия, в начале 2025 года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в размере 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, с которой у муниципального унитарного предприятия был заключен договор на техническое обслуживание автотранспорта. Взятка была передана за частичное погашение задолженности, образовавшейся перед коммерческой организацией за выполнение работ по указанному договору", – сказал Шульга.
Задержание депутата из Дагестана Изи Алиева по делу о коррупции в региональном Соцфонде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках
28 ноября, 09:47
По данным областной прокуратуры, гендиректор екатеринбургского "Гортранса" вину не признал, его дело о получении взятки в крупном размере направят в Ленинский районный суд столицы Урала.
Перед коммерческой организацией образовалась задолженность на сумму более 17 миллионов рублей, а Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за и что потребовал вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с его раскаянием и помощью в раскрытии преступления, добавили в прокуратуре.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 15 февраля арестовал Нугаева, позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест.
Как пояснила журналистам прокуратура региона, Нугаев получил 160 тысяч рублей после поступления на счет предприятия более 3,6 миллиона рублей в счет частичного погашения задолженности.
Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году, в системе пассажирских перевозок он работает с 2014 года.
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку
21 ноября, 08:58
 
ПроисшествияРоссияУралЕкатеринбургАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
