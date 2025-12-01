Главу екатеринбургского "Гортранса" будут судить за взятку

Перед коммерческой организацией образовалась задолженность на сумму более 17 миллионов рублей, а Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за и что потребовал вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с его раскаянием и помощью в раскрытии преступления, добавили в прокуратуре.