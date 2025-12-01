Мэр Батайска объяснил свои слова об обязанности Украины восстановить дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Распространяемый в интернете отрывок из беседы с жителями Батайска, где говорится, что поврежденные после атаки БПЛА дома восстановит Украина после СВО, являются манипуляцией и вырваны из контекста, заявил РИА Новости глава города Валентин Кукин.

Ранее в соцсетях распространился отрывок аудиозаписи со встречи главы Батайска Кукина с жителями города, который вызвал широкий резонанс. В ходе общения Кукин якобы заявил, что по закону поврежденные из-за атаки БПЛА в конце октября жилые дома будет восстанавливать Украина после завершения спецоперации.

В беседе с РИА Новости Кукин пояснил, что общение с жильцами домов на тему восстановления было, но эти слова вырваны из контекста, не отражают смысл беседы и являются манипуляцией.

"Отдельные фразы, прозвучавшие на встрече, в сети тиражируются без контекста, что создаёт искажённое впечатление. На той встрече я отвечал на конкретный вопрос жителей о том, почему ущерб фиксируется в рамках уголовного дела, и объяснил общую правовую схему: вред от атаки рассчитывается следствием, и в дальнейшем государство вправе предъявить эти суммы стороне, причинившей ущерб", - сказал глава города.

Он подчеркнул, что речь шла не о перекладывании ответственности на кого-то ещё, а о юридическом механизме, который предусмотрен федеральным законодательством.

"Для жителей принципиально другое: людям назначаются и выплачиваются выплаты, ведётся восстановление жилья, никаких дополнительных расходов с пострадавших не требуют. Муниципалитет со своей стороны помогает с документами и контролирует ход восстановительных работ", - отметил собеседник агентства.

Глава Батайска 22 октября сообщал, что в результате атаки БПЛА в городе повреждены более 130 квартир в восьми многоквартирных домах, семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.