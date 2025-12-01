Рейтинг@Mail.ru
Мэр Батайска объяснил свои слова об обязанности Украины восстановить дома - РИА Новости, 01.12.2025
15:35 01.12.2025 (обновлено: 15:42 01.12.2025)
Мэр Батайска объяснил свои слова об обязанности Украины восстановить дома
Мэр Батайска объяснил свои слова об обязанности Украины восстановить дома
Мэр Батайска объяснил свои слова об обязанности Украины восстановить дома

Кукин: слова о восстановлении Украиной домов в Батайске вырваны из контекста

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по Ростовской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Последствия удара со стороны ВСУ по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Распространяемый в интернете отрывок из беседы с жителями Батайска, где говорится, что поврежденные после атаки БПЛА дома восстановит Украина после СВО, являются манипуляцией и вырваны из контекста, заявил РИА Новости глава города Валентин Кукин.
Ранее в соцсетях распространился отрывок аудиозаписи со встречи главы Батайска Кукина с жителями города, который вызвал широкий резонанс. В ходе общения Кукин якобы заявил, что по закону поврежденные из-за атаки БПЛА в конце октября жилые дома будет восстанавливать Украина после завершения спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве
Пушилин доложил Путину о восстановлении более двух тысяч домов в Донецке
4 августа, 14:57
В беседе с РИА Новости Кукин пояснил, что общение с жильцами домов на тему восстановления было, но эти слова вырваны из контекста, не отражают смысл беседы и являются манипуляцией.
"Отдельные фразы, прозвучавшие на встрече, в сети тиражируются без контекста, что создаёт искажённое впечатление. На той встрече я отвечал на конкретный вопрос жителей о том, почему ущерб фиксируется в рамках уголовного дела, и объяснил общую правовую схему: вред от атаки рассчитывается следствием, и в дальнейшем государство вправе предъявить эти суммы стороне, причинившей ущерб", - сказал глава города.
Он подчеркнул, что речь шла не о перекладывании ответственности на кого-то ещё, а о юридическом механизме, который предусмотрен федеральным законодательством.
"Для жителей принципиально другое: людям назначаются и выплачиваются выплаты, ведётся восстановление жилья, никаких дополнительных расходов с пострадавших не требуют. Муниципалитет со своей стороны помогает с документами и контролирует ход восстановительных работ", - отметил собеседник агентства.
Глава Батайска 22 октября сообщал, что в результате атаки БПЛА в городе повреждены более 130 квартир в восьми многоквартирных домах, семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.
По его словам, сейчас в городе продолжаются восстановительные работы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
