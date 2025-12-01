Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны ЦАР рассказал о развитии страны благодаря России - РИА Новости, 01.12.2025
10:38 01.12.2025
Глава Минобороны ЦАР рассказал о развитии страны благодаря России
ЦАР переживает невиданную скорость развития благодаря российской помощи, со стабилизацией обстановки в стране началось активное развитие инфраструктурных... РИА Новости, 01.12.2025
В мире, ЦАР
Глава Минобороны ЦАР рассказал о развитии страны благодаря России

Биро: ЦАР переживает невиданную скорость развития благодаря российской помощи

© РИА НовостиМинистр обороны ЦАР Клод Рамо Биро
Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ЦАР переживает невиданную скорость развития благодаря российской помощи, со стабилизацией обстановки в стране началось активное развитие инфраструктурных проектов, пришел зарубежный бизнес, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Безопасность в ЦАР позволила привлечь в страну иностранных партнеров, и сейчас страна переживает невиданную ранее скорость развития - строятся дороги, больницы, школы. Наши люди строят планы, и конечно же, все понимают, благодаря кому это стало возможным", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения Республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.
