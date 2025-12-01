https://ria.ru/20251201/glava-2058865156.html
Глава Минобороны ЦАР рассказал о развитии страны благодаря России
Глава Минобороны ЦАР рассказал о развитии страны благодаря России - РИА Новости, 01.12.2025
Глава Минобороны ЦАР рассказал о развитии страны благодаря России
ЦАР переживает невиданную скорость развития благодаря российской помощи, со стабилизацией обстановки в стране началось активное развитие инфраструктурных... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:38:00+03:00
2025-12-01T10:38:00+03:00
2025-12-01T10:38:00+03:00
в мире
цар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058841826_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4277721a01eb5a0e1d3bcffbea42524f.jpg
https://ria.ru/20251201/vlasti-2058834761.html
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058841826_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_034a32f5b6757c37acd878ca98c7aff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар
Глава Минобороны ЦАР рассказал о развитии страны благодаря России
Биро: ЦАР переживает невиданную скорость развития благодаря российской помощи
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ЦАР переживает невиданную скорость развития благодаря российской помощи, со стабилизацией обстановки в стране началось активное развитие инфраструктурных проектов, пришел зарубежный бизнес, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Безопасность в ЦАР
позволила привлечь в страну иностранных партнеров, и сейчас страна переживает невиданную ранее скорость развития - строятся дороги, больницы, школы. Наши люди строят планы, и конечно же, все понимают, благодаря кому это стало возможным", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения Республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.