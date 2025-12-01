Польский премьер лично напомнил Мерцу о военных репарациях

Рейтинг@Mail.ru
19:15 01.12.2025 (обновлено: 19:18 01.12.2025)
в мире
польша
германия
берлин (город)
дональд туск
фридрих мерц
радослав сикорский
право и справедливость
польша
германия
берлин (город)
в мире, польша, германия, берлин (город), дональд туск, фридрих мерц, радослав сикорский, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Дональд Туск, Фридрих Мерц, Радослав Сикорский, Право и справедливость
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
БЕРЛИН, 1 дек – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск напомнил канцлеру Германии Фридриху Мерцу в Берлине о военных репарациях.
"Мы в Польше считаем, что Польша не получила возмещения за потери, преступления во время Второй мировой войны", - сказал Туск на совместной с Мерцем пресс-конференции.
При этом он считает, что формальный в свое время отказ Польши от репараций не имеет юридической силы.
"Германия придерживается формально-дипломатического акта 50-х годов. Но как вы хорошо знаете, в 50-х годах Польша не могла ничего сказать по этому вопросу и отказ поляков от репараций в то время нельзя признать актом, соответствующим воле польского народа", - сказал премьер.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Радослав Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
В миреПольшаГерманияБерлин (город)Дональд ТускФридрих МерцРадослав СикорскийПраво и справедливость
 
 
