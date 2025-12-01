Польский премьер лично напомнил Мерцу о военных репарациях

При этом он считает, что формальный в свое время отказ Польши от репараций не имеет юридической силы.

"Германия придерживается формально-дипломатического акта 50-х годов. Но как вы хорошо знаете, в 50-х годах Польша не могла ничего сказать по этому вопросу и отказ поляков от репараций в то время нельзя признать актом, соответствующим воле польского народа", - сказал премьер.