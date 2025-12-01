Рейтинг@Mail.ru
Депутаты обсудят с Долиной проблемы сделок с жильем на вторичном рынке - РИА Новости, 01.12.2025
18:53 01.12.2025
Депутаты обсудят с Долиной проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
Депутаты обсудят с Долиной проблемы сделок с жильем на вторичном рынке - РИА Новости, 01.12.2025
Депутаты обсудят с Долиной проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
В Госдуме создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили народную артистку... РИА Новости, 01.12.2025
Депутаты обсудят с Долиной проблемы сделок с жильем на вторичном рынке

Долину пригласили в ГД на обсуждение проблемы сделок с жильем на вторичном рынке

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Госдуме создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили народную артистку РФ Ларису Долину, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Если завтра, честно исполнив все условия, покупатель может лишиться собственности из-за махинаций прошлого владельца - значит, фундамент рыночных отношений дал трещину. Именно поэтому мы создали не просто рабочую, а антикризисную группу. Мы объединяем всех, кто на практике сталкивается с этой проблемой, чтобы выработать не точечные решения, а комплексный "противокризисный щит". Направлено приглашение и Ларисе Долиной", - сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что в рабочую группу вошли не только депутаты и юристы, но и представители правоохранительных органов, Росреестра, банковского сектора, риелторского и страхового сообществ.
"Мы с коллегами по ЛДПР разработали ряд законодательных мер, которые мы представим на круглом столе для широкого обсуждения. Сейчас они обсуждаются с экспертным сообществом. Наша цель - раз и навсегда вернуть гражданам уверенность: если ты действовал добросовестно, закон будет на твоей стороне", - подчеркнул он.
Свищев добавил, что кризис доверия, который наблюдается сегодня на вторичном рынке, касается не только квартир. По его словам, это системная угроза всему гражданскому обороту: от автомобиля до дачи, от гаража до ценной вещи.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
