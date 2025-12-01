Депутаты обсудят с Долиной проблемы сделок с жильем на вторичном рынке

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Госдуме создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили народную артистку РФ Ларису Долину, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Свищев добавил, что кризис доверия, который наблюдается сегодня на вторичном рынке, касается не только квартир. По его словам, это системная угроза всему гражданскому обороту: от автомобиля до дачи, от гаража до ценной вещи.