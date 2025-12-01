В Госдуме призвали сохранить временный характер параллельного импорта

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Важно сохранить строгие требования к качеству продукции, ввозимой по параллельному импорту, и временный характер этого механизма, такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы РФ, первый заместитель комитета по экономической политике Денис Кравченко.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике принял решение рекомендовать к принятию в первом чтении законопроекта о продлении параллельного импорта на 2026 год.

"Поддерживаю продление механизма параллельного импорта до 2026 года. Это вынужденная, но необходимая мера для оперативного насыщения рынка социально значимыми товарами. Вместе с тем считаю важным сохранить строгие требования к качеству продукции и временный характер механизма", - сказал Кравченко

Депутат добавил, что сохранение требований и временный характер механизма позволят минимизировать риски для экономики и безопасности граждан. При этом продление меры параллельного импорта на 2026 год даст время для ускоренного развития локального производства и диверсификации цепочек поставок.

На прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма "параллельного импорта".

Ранее правительству до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм "параллельного импорта").

В сентябре текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщал РИА Новости, что Минпромторг РФ не планирует расширять перечень параллельного импорта - исключения могут коснуться только точечных позиций, необходимых бизнесу, - а вот сокращение списка рассматривается. При этом наблюдается устойчивый тренд снижения объема параллельного импорта.