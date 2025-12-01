https://ria.ru/20251201/gd-2059002899.html
ГД рассмотрит проект о бесплатном среднем профобразовании для бойцов СВО
ГД рассмотрит проект о бесплатном среднем профобразовании для бойцов СВО - РИА Новости, 01.12.2025
ГД рассмотрит проект о бесплатном среднем профобразовании для бойцов СВО
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о праве участников СВО повторно получить среднее профессиональное образование на РИА Новости, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о праве участников СВО повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 3 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе", — сообщил журналистам Володин
Законопроектом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки.
Также советом Госдумы
было принято решение направить в рассылку до 2 декабря законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.
Володин подчеркнул, что "депутаты планируют рассмотреть инициативу до конца текущей сессии".
Председатель ГД отмечал, что все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке и это позиция Государственной Думы. Он подчеркивал, что в этом солидарны все политические фракции.
"Наша задача — сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались", — отметил он.