ГД может рассмотреть прекращение полномочий Вороновского во вторник
14:38 01.12.2025
ГД может рассмотреть прекращение полномочий Вороновского во вторник
Госдума может во вторник рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутата ГД Анатолия Вороновского, сообщил РИА Новости глава думской комиссии по мандатным... РИА Новости, 01.12.2025
политика, россия, анатолий вороновский, отари аршба, госдума рф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Анатолий Вороновский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Анатолий Вороновский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госдума может во вторник рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутата ГД Анатолия Вороновского, сообщил РИА Новости глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
"Совет решит, на ближайшем пленарном заседании может быть", - сказал Аршба.
Госдума на пленарном заседании 11 ноября приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела. Дума дала согласие на возбуждение в отношении Вороновского уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В ней устанавливается ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
Депутат Госдумы Вороновский решил сложить полномочия
Вчера, 14:34
Депутат Госдумы Вороновский решил сложить полномочия
Вчера, 14:34
 
