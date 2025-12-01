Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122% - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:07 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/garbuzov-2058969835.html
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122%
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122% - РИА Новости, 01.12.2025
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122%
Компании Москвы увеличили экспорт изделий отрасли приборостроения на 122%, рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:07:00+03:00
2025-12-01T17:07:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058969226_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7d55325cda7e6c132110cd7a6c6c1f6.jpg
https://ria.ru/20251201/garbuzov-2058864993.html
https://ria.ru/20251201/liksutov-2058873856.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058969226_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c14f7e34a400ddc51079af37a6d4425b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122%

Гарбузов: компании Москвы нарастили экспорт изделий сферы приборостроения

© Фото : Пресс-служба ДИППКомпании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122%
Компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122% - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122%
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.Компании Москвы увеличили экспорт изделий отрасли приборостроения на 122%, рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем поддерживать компании, которые выходят на новые рынки. Благодаря городу по итогам девяти месяцев 2025 года объем экспорта столичных компаний в отрасли приборостроения увеличился на 122% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Предприятия поставляли приборы для измерения различных типов излучения, а также радиолокационную аппаратуру", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Анатолий Гарбузов: ХимАвто расширит производство по переработке пластика - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Гарбузов: московская компания расширит производство по переработке пластика
Вчера, 11:00
Так, среди основных покупателей – Казахстан, Республика Беларусь, Китай, Индия, Узбекистан, а также Турция, куда московские промышленники нарастили отгрузку высокотехнологичного оборудования почти в 3,7 раза.
Например, по итогам участия в Международной выставке "Иннопром.Центральная Азия" столичный производитель оборудования для лазерной обработки – компания ООО "Интеллектуальные Робот Системы" - заключила несколько контрактов на поставку роботизированных технологических комплексов для предприятий.
Помогает московским экспортноориентированным предприятиям центр "Моспром". Он предлагает системную поддержку компаниям на каждом этапе выхода на иностранные рынки.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о стратегии развития московской промышленности. Он отметил, что Москва продолжит помогать компаниям, которые хотят поставлять продукцию в другие страны.
В ОЭЗ Москвы появится промкомплекс систем радиационного контроля - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы появится промкомплекс систем радиационного контроля
Вчера, 13:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала