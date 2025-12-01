Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт изделий приборостроения на 122%

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.Компании Москвы увеличили экспорт изделий отрасли приборостроения на 122%, рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем поддерживать компании, которые выходят на новые рынки. Благодаря городу по итогам девяти месяцев 2025 года объем экспорта столичных компаний в отрасли приборостроения увеличился на 122% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Предприятия поставляли приборы для измерения различных типов излучения, а также радиолокационную аппаратуру", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, среди основных покупателей – Казахстан, Республика Беларусь, Китай, Индия, Узбекистан, а также Турция, куда московские промышленники нарастили отгрузку высокотехнологичного оборудования почти в 3,7 раза.

Например, по итогам участия в Международной выставке "Иннопром.Центральная Азия" столичный производитель оборудования для лазерной обработки – компания ООО "Интеллектуальные Робот Системы" - заключила несколько контрактов на поставку роботизированных технологических комплексов для предприятий.

Помогает московским экспортноориентированным предприятиям центр "Моспром". Он предлагает системную поддержку компаниям на каждом этапе выхода на иностранные рынки.