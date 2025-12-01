Александр Ганов: нужен как минимум еще один быстрый поезд в Крым

Поезда "Таврия" знакомы всем, кто предпочитает ездить в Крым по железной дороге: пассажирские перевозки на полуостров из 46 регионов России выполняет единственная компания "Гранд Сервис Экспресс". Ее генеральный директор Александр Ганов рассказал в интервью РИА Новости о новых городах, из которых путешественники скоро смогут отправиться в Крым на поезде, ценах на билеты, закупке новых вагонов и "секретном меню" в вагонах-ресторанах в новогоднюю ночь. Беседовала Надежда Проскура.

– Александр Николаевич, в прошлом году пассажиропоток компании вырос и составил 5,5 миллиона человек. Какова динамика за 10 месяцев текущего года, и на какие показатели планируете выйти по итогам 2025 года?

– В целом наша деятельность сезонная, поэтому мы делим год на две основные части: туристический сезон и оставшаяся часть года. Поскольку пик обеспечения перевозок, пик туристического потока – это самая важная задача для нас. Тем не менее, если говорить о том, как мы накопительно за 10 месяцев работаем, то за этот срок мы перевезли 5,17 миллиона пассажиров. В целом объем перевозок по сравнению с прошлым годом вырос на 1,5%. Если говорить о туристическом сезоне (с мая по сентябрь – ред.), то мы превысили планку в три миллиона пассажиров – плюс 3% к прошлому году. Немножко больше, чем накопительно по году. То есть это говорит о том, что даже в пик нам удалось прирасти, и это важно. В условиях дефицита провозной емкости, которую мы сейчас испытываем, это в определенной степени достижение. Хотя нас это не устраивает. Мы понимаем, что есть еще потенциал роста. Все наши дальнейшие планы по обеспечению этого роста связаны с увеличением подвижного состава.

Задача минимум в следующем году – превысить план в шесть миллионов пассажиров за год. Это можно решить с помощью дальнейшего наращивания собственного парка. Сейчас мы все свои заработанные деньги и даже больше, чем зарабатываем, тратим на увеличение подвижного состава.

– Вы имеете ввиду ежегодную закупку вагонов?

– Да, в среднем у нас такая задача стоит: покупать от 60 до 80 вагонов ежегодно. Это минимальная программа, которую мы можем обеспечить за счет собственных источников. Однако спрос больше, не секрет, что мы продолжаем пока привлекать арендуемый парк на лето. И поэтому ищем разные варианты, как использовать заемные средства для того, чтобы купить еще больше подвижного состава.

Однако, мы понимаем, что уровень ставок на рынке по заемным средствам превышает нашу доходность, и на сегодняшний день фактически закрыт для инвестиционных целей, поэтому мы ищем разные варианты, каким образом все-таки обеспечить дополнительную закупку подвижного состава сверх того, что мы зарабатываем.

– Какое процентное соотношение собственных вагонов и арендуемых в парке компании?

– Привлекаем в аренду чуть больше 250 вагонов. В пике 280 – столько удалось привлечь на лето в этом году, приблизительно это треть парка. Собственных вагонов уже больше 730 единиц. Программу по закупке в этом году мы уже закрыли. Все, что мы смогли купить в этом году, – это больше 90 вагонов. Даже с учетом роста стоимости подвижного состава. Все это превышает наш план.

– Вы парк покупаете у российских вагоностроителей?

– Конечно. Но кроме того, есть варианты. Была опытная закупка вагонов в Белоруссии. В принципе, не без сложностей, но опыт оказался удачным: вагоны прошли российскую сертификацию, и мы его сохраним. С учетом того, что на сегодняшний день возможности наших вагоностроителей ограничены. Мы понимаем, что 100% того, что они производят, купят. Нам не все достанется, что мы хотели. Поэтому ищем возможности для того, чтобы у наших партнеров из Белоруссии тоже дополнительно купить. Но это, по сути, та же модель, что производит "Тверской завод", просто сборка Белоруссии. Если говорить точнее, вагонокомплекты российские, а сборка – белорусская. Можно сказать, что благодаря нашей инициативе в Белоруссии постепенно появляется сборочное производство вагонов, которого раньше не было.

Мы сейчас ведем переговоры и о закупке вагонов с увеличенными полками. Считаем для себя, на каких маршрутах они будут наиболее эффективны. Надеемся в 2026 году разместить первый заказ.

– Есть ли у вас планы по расширению маршрутной сети именно внутри России?

– Есть. Наша задача – обеспечить максимальный охват и обеспечить спрос в направлении Крыма. Ее решение ограничивается двумя вещами. Первое: возможностями инфраструктуры. Не секрет, что маршрутная сеть, которая утверждена, задействована практически на 100%. Напомню, РЖД утверждает на три года всю маршрутную сеть. Возможны какие-то корректировки, но в целом это план на три года. И мы в этом году практически достигли пика. Еще есть небольшие зазоры в части сезон/несезон. То есть условно можно расширить сезонные поезда, захватывая май или захватывая октябрь. Но в пиковый летний период мы практически уже на 100% задействовали возможности инфраструктуры.

Есть задача ускорения поездов. Мы хотим сделать еще один поезд. Быстрый, как наш флагманский 28 поезд Москва-Симферополь. Пассажиры готовы платить. Большое заблуждение, что на сегодняшний день цена билета определяет спрос. Мы видим, что самый дорогой наш поезд продается лучше всего. Потому что там самый высокий сервис, потому что там самое короткое время в пути. И вот эти два фактора говорят о том, что нужен еще один как минимум быстрый поезд в Крым.

Вместе с РЖД мы сейчас работаем над решением этой задачи. И планируем, что к следующему летнему сезону расписание следования одного из наших поездов с высоким уровнем сервиса, соединяющих Москву с Крымским полуостровом, будет скорректировано, и он будет находиться в пути почти столько же времени, что и 28 поезд.

– Какой из действующих поездов компании пользуется наибольшим спросом среди пассажиров?

– Как я уже сказал, это двухэтажный поезд №28М "Таврия Экспресс" (курсирует ежедневно круглый год по маршруту "Москва-Симферополь" – ред.) – самый быстрый и наиболее пользующийся спросом. И, честно говоря, это в определенной степени раньше удивляло, теперь уже перестало. Еще раз подчеркну: людям нужен высокий сервис, людям нужен премиальный комфорт, вкусная еда и короткое время в пути. Вот эти моменты все определяют. Не цена.

– Какие планы по крупным инвестициям на будущий год, во что вы готовы вкладывать деньги и какой объем?

– Наши инвестиции, все, что мы зарабатываем, тратим на подвижной состав, как я уже сказал. Плюс мы уже достаточно крупный перевозчик с парком около тысячи вагонов – более 730 собственных вагонов компании и летом порядка 280 арендованных. Весь этот подвижной состав требует обслуживания более высокого уровня, чем тот, что мы обеспечивали в прошлый период.

В силу того, что есть пиковая нагрузка на ремонтные мощности в разных депо для подготовки парка к "высокому" сезону, мы взяли в долгосрочную аренду депо "Симферополь". Соответствующее решение принято. Мы делаем его базовым в части обслуживания наших поездов. Инвестируем туда определенные средства для того, чтобы расширить узкие места в части проведения технического обслуживания отцепочного и плановых видов ремонта. Но пока мы не умеем делать так называемые тяжелые ремонты, то есть деповские и капитальные. Поэтому привлекаем сторонних подрядчиков. Но в дальнейшем такой ремонт будет возможен в депо "Симферополь". Плюс есть небольшой поддерживающий проект: мы сделали свою покрасочную камеру в Лисках.

– Окраску вагонов?

– Да, у нас современный окрасочный комплекс теперь. Он практически на 100% закрывает нашу плановую потребность в реновации наших поездов. Теперь мы наши поезда красим сами.

– А планируете перекрашивать свои составы в какие-то другие цвета?

– У нас по регламенту это делается с определенной периодичностью. То есть мы пытаемся совмещать перекраску либо с техническим обслуживанием, либо с плановыми ремонтами. Все сделаем в плановом порядке. Будет так же бирюзово, красиво, как на новых поездах. Сейчас у нас в новую ливрею окрашены примерно треть вагонов "Таврия". Кроме того, новые вагоны также красили в этом году на наших мощностях.

– Мы говорили об инвестициях, а какова динамика финансовых показателей компании с начала года, и какой прогноз по итогам ожидаете?

– За текущий год выручка от перевозочной деятельности превысит цифру 30 миллиардов рублей. Операционная рентабельность сохранится на высоком уровне. Единственное, ситуация на финансовом рынке, условно говоря, с одной стороны помогает, с другой стороны мешает. У нас есть возможность размещать временно свободные ресурсы в банках, это помогает, что называется, получать большую эффективность помимо операционной деятельности, за счет процентного дохода. Именно за счет сезонности наших финансовых поступлений. Что опять-таки помогает решать задачу приобретения подвижного состава. То есть немножко больше средств у нас на это есть. С другой стороны, растет стоимость приобретения вагонов. И растет также, еще раз подчеркну, фактическая недоступность заемных средств для обеспечения наших потребностей в подвижном составе. Это наша боль. Ищем решения, пока не нашли.

– В текущем году серьезной проблемой вашей компании стали частые задержки поездов, связанные с внешними факторами. Какие меры принимаете в этой связи, и как реагируют пассажиры?

– Вы знаете, как ни странно, в 2025 году нет такой негативной динамики по задержке поездов, как годом ранее. Мы воспринимаем это как данность, и мы научились с этим работать. Во-первых, мы обеспечиваем питанием пассажиров задержанных поездов в соответствии с регламентами, которые есть. Мы научились размещать пункты временного питания, чтобы обеспечить подвоз пищи к поездам. Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поезда, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание. У нас не было ни одного срыва оборотов поездов. Главное, люди с пониманием к этому относятся. Мы не можем сказать, что есть какой-то негатив именно по этой причине. В отдельных случаях мы привлекали автобусы для того, чтобы довести людей до места. В 2025 году такого рода ЧП на моей памяти не было. Наверное, последнее такое было в конце 2024 года.

– Сталкивались ли с тем, что пассажиры из-за задержек поездов отказываются ездить на каких-то направлениях?

– Такого точно мы не отмечаем. В индивидуальном порядке, естественно, что-то компенсируем, если есть по нашей вине задержки, связанные с технологиями. Но опять-таки – это разовые случаи. Ни в каких измерениях мы не видим негативной оценки работы компании и владельцев инфраструктуры со стороны пассажиров.

– Увеличите ли число рейсов между материковой частью РФ и Крымом в следующем году?

– В 2025 году мы запустили три новых маршрута: круглогодичный Санкт-Петербург-Симферополь, а также сезонные Таганрог-Симферополь и Владикавказ-Симферополь. Поезд Москва-Феодосия в этом году стал ежедневным. Напомню, маршрутная сеть "Гранд сервис Экспресс" охватывает в высокий сезон 46 субъектов РФ. Мы везем пассажиров в Крым из Центральной России, Кавказских республик, регионов Северо-Западного федерального округа и Сибири.

– Как идет подготовка к предновогоднему сезону? Планируете ли украшать поезда и обновлять меню, а также будут ли сюрпризы для пассажиров поездов ГСЭ, которые отпразднуют Новый год в пути?

– Обязательно, но они на то и сюрпризы, чтобы заранее не рассказывать. Уже с 15 декабря все наши составы будут новогодними, планируются разнообразные украшения. Также, у нас пройдет конкурс внутри компании на лучшее украшение вагона. По крайней мере такая идея есть. Важно, что вагоны-рестораны у нас работают не до 23.00, как обычно, а до двух часов ночи. Соответственно можно заказать как раз то самое секретное новогоднее меню, о котором я сегодня не расскажу.

– А оливье можно будет поесть?

– Точно да. Поэтому готовимся, все будет красиво.

– Добавите ли дополнительные вагоны или целые составы в преддверии и на период новогодних праздников?

– Да, на время новогодних праздников в Крым дополнительно было назначено два ежедневных поезда: Москва-Симферополь и Санкт-Петербург-Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва-Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. Всего же полуостров Крым и материковую часть России во время новогодних каникул свяжут 12 поездов: пять ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов: Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.

– Немного заглядывая вперед: какие у компании планы на будущие год-два?