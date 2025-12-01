https://ria.ru/20251201/gadjuchkina-2058925167.html
Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина
Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина
Пережившая две войны и революцию Клавдия Гадючкина, старейшая жительница Ярославской области и одна из старейших жителей России, скончалась на 115-м году жизни. РИА Новости, 01.12.2025
ярославская область
россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Пережившая две войны и революцию Клавдия Гадючкина, старейшая жительница Ярославской области и одна из старейших жителей России, скончалась на 115-м году жизни.
"На 115-м году жизни скончалась старейшая жительница региона, коренная ярославна Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи. Клавдия Михайловна была свидетельницей и участницей ключевых событий XX века: революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны", - говорится в сообщении правительства Ярославской области
.
Власти отмечают, что свой трудовой путь в 40 лет Клавдия Михайловна посвятила фабрике "Красный Перевал", выросла от простой прядильщицы до помощника мастера. Но главным ее богатством и опорой была большая и дружная семья: 6 внуков, 8 правнуков и 5 праправнуков, которые окружали ее любовью и заботой, подчеркивают в правительстве региона.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
выразил в своем Telegram-канале
соболезнования в связи с кончиной Гадючкиной.
"В октябре этого года международная организация "LongeviQuest" официально внесла Клавдию Михайловну в пятерку старейших людей планеты. Но для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни", - написал Евраев.
Несколько дней назад сенатор от Ярославской области Наталия Косихина
поздравляла Гадючкину со 114-летием. Сенатор подчеркивала, что Клавдия Михайловна – старейшая жительница России
. По словам Косихиной, секретом долголетия Гадючкина считала свое отношение к жизни - быть добрым к себе и окружающим.