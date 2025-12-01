Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Пережившая две войны и революцию Клавдия Гадючкина, старейшая жительница Ярославской области и одна из старейших жителей России, скончалась на 115-м году жизни.

Ярославской области. "На 115-м году жизни скончалась старейшая жительница региона, коренная ярославна Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи. Клавдия Михайловна была свидетельницей и участницей ключевых событий XX века: революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны", - говорится в сообщении правительства

Власти отмечают, что свой трудовой путь в 40 лет Клавдия Михайловна посвятила фабрике "Красный Перевал", выросла от простой прядильщицы до помощника мастера. Но главным ее богатством и опорой была большая и дружная семья: 6 внуков, 8 правнуков и 5 праправнуков, которые окружали ее любовью и заботой, подчеркивают в правительстве региона.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил в своем Telegram-канале соболезнования в связи с кончиной Гадючкиной.

"В октябре этого года международная организация "LongeviQuest" официально внесла Клавдию Михайловну в пятерку старейших людей планеты. Но для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни", - написал Евраев.