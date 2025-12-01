Рейтинг@Mail.ru
Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 01.12.2025 (обновлено: 16:23 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/gadjuchkina-2058925167.html
Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина
Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина - РИА Новости, 01.12.2025
Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина
Пережившая две войны и революцию Клавдия Гадючкина, старейшая жительница Ярославской области и одна из старейших жителей России, скончалась на 115-м году жизни. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:01:00+03:00
2025-12-01T16:23:00+03:00
ярославская область
россия
михаил евраев
наталия косихина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058925839_0:113:799:562_1920x0_80_0_0_1418cb385fa2775d74e268b13d8cb298.jpg
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058925839_0:38:799:637_1920x0_80_0_0_72ca2230809c7c28e96220e4289ac0a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, михаил евраев, наталия косихина
Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Наталия Косихина
Умерла одна из старейших жительниц России Клавдия Гадючкина

В Ярославле умерла самая старая жительница России Клавдия Гадючкина

© Фото : Екатерина Мусинова/ВКонтактеКлавдия Гадючкина
Клавдия Гадючкина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Екатерина Мусинова/ВКонтакте
Клавдия Гадючкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Пережившая две войны и революцию Клавдия Гадючкина, старейшая жительница Ярославской области и одна из старейших жителей России, скончалась на 115-м году жизни.
"На 115-м году жизни скончалась старейшая жительница региона, коренная ярославна Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи. Клавдия Михайловна была свидетельницей и участницей ключевых событий XX века: революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны", - говорится в сообщении правительства Ярославской области.
Власти отмечают, что свой трудовой путь в 40 лет Клавдия Михайловна посвятила фабрике "Красный Перевал", выросла от простой прядильщицы до помощника мастера. Но главным ее богатством и опорой была большая и дружная семья: 6 внуков, 8 правнуков и 5 праправнуков, которые окружали ее любовью и заботой, подчеркивают в правительстве региона.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил в своем Telegram-канале соболезнования в связи с кончиной Гадючкиной.
"В октябре этого года международная организация "LongeviQuest" официально внесла Клавдию Михайловну в пятерку старейших людей планеты. Но для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни", - написал Евраев.
Несколько дней назад сенатор от Ярославской области Наталия Косихина поздравляла Гадючкину со 114-летием. Сенатор подчеркивала, что Клавдия Михайловна – старейшая жительница России. По словам Косихиной, секретом долголетия Гадючкина считала свое отношение к жизни - быть добрым к себе и окружающим.
 
Ярославская областьРоссияМихаил ЕвраевНаталия Косихина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала