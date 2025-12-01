https://ria.ru/20251201/fsin-2058932995.html
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах - РИА Новости, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах
Директор федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев сообщил, что в 85 территориальных органах ФСИН есть должность помощника начальника... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:26:00+03:00
2025-12-01T14:26:00+03:00
2025-12-01T14:26:00+03:00
религия
политика
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150681/97/1506819721_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b0160c69dcbc078730fa42ef7c5e5378.jpg
https://ria.ru/20251201/rossija-2058928187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150681/97/1506819721_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_3a7892921255b9190cae2d5bf1a7d08a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Религия, Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах
Гостев: в 85 территориальных органах ФСИН есть помощники по работе с верующими