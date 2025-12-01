Рейтинг@Mail.ru
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:26 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/fsin-2058932995.html
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах - РИА Новости, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах
Директор федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев сообщил, что в 85 территориальных органах ФСИН есть должность помощника начальника... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:26:00+03:00
2025-12-01T14:26:00+03:00
религия
политика
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150681/97/1506819721_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b0160c69dcbc078730fa42ef7c5e5378.jpg
https://ria.ru/20251201/rossija-2058928187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150681/97/1506819721_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_3a7892921255b9190cae2d5bf1a7d08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Религия, Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Глава ФСИН рассказал о работе с верующими в территориальных органах

Гостев: в 85 территориальных органах ФСИН есть помощники по работе с верующими

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель и заключенные устанавливают икону в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырском тюремном замке
Священнослужитель и заключенные устанавливают икону в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырском тюремном замке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель и заключенные устанавливают икону в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырском тюремном замке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Директор федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев сообщил, что в 85 территориальных органах ФСИН есть должность помощника начальника территориального органа по работе с верующими.
«
"Активно стали работать в том числе с докладом святейшего патриарха Вам по введению соответствующих должностей. У нас в 85 территориальных органах есть должность помощника начальника территориального органа по работе с верующими", - сказал Гостев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
Вчера, 14:11
 
РелигияПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала