Во ФСИН рассказали, почему снижается число граждан в местах лишения свободы

"Оказываем помощь (осужденным - ред.) в получении медицинских услуг, готовим их к освобождению практически с момента начала, как они только попадают в следственный изолятор. Это одно из направлений, которое влияет в том числе на определенное сокращение численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы", - добавил он.