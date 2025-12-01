Рейтинг@Mail.ru
Во ФСИН рассказали, почему снижается число граждан в местах лишения свободы
14:26 01.12.2025 (обновлено: 14:33 01.12.2025)
Во ФСИН рассказали, почему снижается число граждан в местах лишения свободы
Численность граждан, содержащихся в местах лишения свободы в РФ, снижается, в том числе благодаря гуманизации уголовной политики, заявил директор ФСИН РФ... РИА Новости, 01.12.2025
россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Во ФСИН рассказали, почему снижается число граждан в местах лишения свободы

Гостев: число осужденных снижается благодаря гуманизации уголовной политики

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Численность граждан, содержащихся в местах лишения свободы в РФ, снижается, в том числе благодаря гуманизации уголовной политики, заявил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев.
"Деятельность осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Гостев отметил, что позитивную роль в снижении численности играет реализация федерального закона о пробации.
"Оказываем помощь (осужденным - ред.) в получении медицинских услуг, готовим их к освобождению практически с момента начала, как они только попадают в следственный изолятор. Это одно из направлений, которое влияет в том числе на определенное сокращение численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы", - добавил он.
Следственный изолятор №2 Бутырская тюрьма - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
Вчера, 13:52
 
Россия Владимир Путин Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
