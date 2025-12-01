https://ria.ru/20251201/fsin-2058932050.html
Во ФСИН рассказали, почему снижается число граждан в местах лишения свободы
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Численность граждан, содержащихся в местах лишения свободы в РФ, снижается, в том числе благодаря гуманизации уголовной политики, заявил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев.
"Деятельность осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Гостев отметил, что позитивную роль в снижении численности играет реализация федерального закона о пробации.
"Оказываем помощь (осужденным - ред.) в получении медицинских услуг, готовим их к освобождению практически с момента начала, как они только попадают в следственный изолятор. Это одно из направлений, которое влияет в том числе на определенное сокращение численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы", - добавил он.