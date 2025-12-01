Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы

https://ria.ru/20251201/fsin-2058927734.html
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев доложил президенту Владимиру Путину о сокращении численности осужденных в местах лишения свободы.
"Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики", — отметил он.
Гостев отметил, что позитивную роль в этом играет и реализация федерального закона о пробации.
"Оказываем помощь в получении медицинских услуг, готовим их к освобождению практически с момента начала, как только они попадают в следственный изолятор. Это одно из направлений, которое влияет в том числе на определенное сокращение численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы", — добавил он.
есть должность помощника начальника территориального органа по работе с верующими.
создано 400 исправительных центров для граждан, приговоренных к принудительным работам. Они рассчитаны на 50 тысяч человек, фактически же в них содержатся немногим более 30 тысяч.
При этом подавляющее большинство осужденных сейчас трудоустроены.
"Несмотря на сокращение численности спецконтингента, принимаем дополнительные меры по активизации трудоустройства осужденных. Сейчас 91,5-91,6 процента трудоустроены", — констатировал глава ведомства.
По его словам, там работают "на выполнение специальных задач" и эта работа приносит результат.
Гостева назначили директором ФСИН в 2021 году в соответствии с президентским указом. До этого с лета 2012-го он занимал должность замминистра внутренних дел.
В марте 2024 года служба отметила 145-летие. Путин
тогда отметил в поздравлении, что важность задач, стоящих перед ней, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Также президент подчеркнул, что в последние годы в уголовно-исполнительной системе произошли существенные изменения, направленные на обеспечение прав осужденных, совершенствование материально-технической базы и социально-бытовых условий в исправительных учреждениях.