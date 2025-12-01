Рейтинг@Mail.ru
Директор ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных - РИА Новости, 01.12.2025
14:04 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных
Более 91% осужденных в РФ сейчас трудоустроены, заявил директор ФСИН Аркадий Гостев президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 91% осужденных в РФ сейчас трудоустроены, заявил директор ФСИН Аркадий Гостев президенту России Владимиру Путину.
"Несмотря на сокращение численности спецконтингента, принимаем дополнительные меры по активизации трудоустройства осужденных. Сейчас 91,5%-91,6% (осужденных трудоустроены - ред.)", - сказал Гостев на встрече с Путиным.
По его словам, во ФСИН также работают "на выполнение специальных задач". "Эта работа продолжается, приносит результат", - добавил Гостев.
Следственный изолятор №2 Бутырская тюрьма - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
