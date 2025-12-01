https://ria.ru/20251201/fsin-2058925960.html
Директор ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных
Директор ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных - РИА Новости, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных
Более 91% осужденных в РФ сейчас трудоустроены, заявил директор ФСИН Аркадий Гостев президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 01.12.2025
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимир Путин
Директор ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных
