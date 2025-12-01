https://ria.ru/20251201/fsb-2058862794.html
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму
ФСБ показала видео задержания соучастника попытки убийства по заданию Киева офицера Минобороны России в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:27:00+03:00
2025-12-01T10:27:00+03:00
2025-12-01T10:27:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058837075_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92fe8802b7047dd1acb2645e2834e48d.jpg
https://ria.ru/20251129/kiev-2058572941.html
россия
республика крым
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058837075_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f82d201d007be8ea4574c5aec90cbfa.jpg
Ликвидация агента украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль в Крыму
ФСБ предотвратила в Крыму убийство по заданию Киева одного из старших офицеров Минобороны. Видео с ликвидированным агентом украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку вод автомобиль военнослужащего в Крыму офицера МО РФ в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину показало ФСБ.
2025-12-01T10:27
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), kia rio
Происшествия, Россия, Республика Крым, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Kia Rio
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму
ФСБ показала видео задержания соучастника покушения на офицера МО РФ в Крыму