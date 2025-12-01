Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
10:27 01.12.2025
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму
ФСБ показала видео задержания соучастника попытки убийства по заданию Киева офицера Минобороны России в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину. РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ показала кадры задержания соучастника покушения на офицера в Крыму

ФСБ показала видео задержания соучастника покушения на офицера МО РФ в Крыму

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания соучастника попытки убийства по заданию Киева офицера Минобороны России в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину.
На кадрах показано, как неизвестный предмет лежит в районе двери автомобиля Kia Optima. Далее разобранная бомба, в которой использован аккумулятор для телефона и обычные провода для мобильных устройств, демонстрируется вблизи.
Отдельно демонстрируются кадры задержания соучастника попытки преступления. Оперативники приходят к нему домой, надевают наручники и сажают в белую "Газель" и отвозят в отделение.
Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР МО Украины, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России.
Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников житель Республики Крым задержан и арестован.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе
29 ноября, 09:51
 
