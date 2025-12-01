Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 01.12.2025 (обновлено: 10:25 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/fsb-2058862417.html
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму
ФСБ обнародовала аудиозапись инструктажа военной разведкой Украины своего агента в Крыму с целью убийства российского военнослужащего. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T08:30:00+03:00
2025-12-01T10:25:00+03:00
республика крым
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20251201/fsb-2058861676.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму

ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа агента ГУР Украины по убийству военного

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ФСБ обнародовала аудиозапись инструктажа военной разведкой Украины своего агента в Крыму с целью убийства российского военнослужащего.
"Понял. Всё так легко и просто, я понял", - отвечает своему куратору инструктируемый.
Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР минобороны Украины, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России.
Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников, житель Крыма задержан и арестован.
Ликвидация агента украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Крыму
Вчера, 10:22
 
Республика КрымУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала