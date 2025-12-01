https://ria.ru/20251201/fsb-2058862417.html
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму
ФСБ обнародовала аудиозапись инструктажа военной разведкой Украины своего агента в Крыму с целью убийства российского военнослужащего. РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ раскрыла подробности инструктажа украинского агента в Крыму
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа агента ГУР Украины по убийству военного