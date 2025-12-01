https://ria.ru/20251201/fsb-2058861676.html
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Крыму
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Крыму
ФСБ опубликовала видеоролик с ликвидированным агентом ГУР МО Украины, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль военнослужащего в Крыму. РИА Новости, 01.12.2025
Ликвидация агента украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль в Крыму
ФСБ предотвратила в Крыму убийство по заданию Киева одного из старших офицеров Минобороны. Видео с ликвидированным агентом украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку вод автомобиль военнослужащего в Крыму офицера МО РФ в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину показало ФСБ.
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Крыму
ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Киева, готовившим теракт