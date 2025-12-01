ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом в Крыму

Рейтинг@Mail.ru
10:22 01.12.2025 (обновлено: 10:24 01.12.2025)
ФСБ опубликовала видеоролик с ликвидированным агентом ГУР МО Украины, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль военнослужащего в Крыму. РИА Новости, 01.12.2025
Ликвидация агента украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль в Крыму
ФСБ предотвратила в Крыму убийство по заданию Киева одного из старших офицеров Минобороны. Видео с ликвидированным агентом украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку вод автомобиль военнослужащего в Крыму офицера МО РФ в Крыму и бомбу, которую хотели заложить под его машину показало ФСБ.
республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с ликвидированным агентом ГУР МО Украины, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль военнослужащего в Крыму.
На опубликованных кадрах тело злоумышленника лежит на асфальте. Рядом с ним - граната.
Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР МО Украины, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России.
Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников житель Республики Крым задержан и арестован.
Республика КрымУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
