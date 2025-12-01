Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала фото разведчика Украины, организовавшего покушение на военного - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 01.12.2025 (обновлено: 10:01 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/fsb-2058855874.html
ФСБ показала фото разведчика Украины, организовавшего покушение на военного
ФСБ показала фото разведчика Украины, организовавшего покушение на военного - РИА Новости, 01.12.2025
ФСБ показала фото разведчика Украины, организовавшего покушение на военного
ФСБ обнародовала фото сотрудника военной разведки Украины Рустема Фахриева, организовавшего попытку убийства российского военного в Крыму. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:00:00+03:00
2025-12-01T10:01:00+03:00
украина
республика крым
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058839426_0:39:1121:670_1920x0_80_0_0_5b4eced021d78d9ed241191f366b8d5c.jpg
https://ria.ru/20251201/krym-2058831781.html
украина
республика крым
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058839426_0:0:1121:842_1920x0_80_0_0_403ff35d93a450b8aee691a74a463b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика крым, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Украина, Республика Крым, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ФСБ показала фото разведчика Украины, организовавшего покушение на военного

ФСБ показала фото разведчика Украины, организовавшего покушение на офицера МО

© Фото : Рустем Фахриев фсб покушение теракт офицер рф Рустем Фахриев
Рустем Фахриев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Рустем Фахриев фсб покушение теракт офицер рф
Рустем Фахриев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ФСБ обнародовала фото сотрудника военной разведки Украины Рустема Фахриева, организовавшего попытку убийства российского военного в Крыму.
ФСБ сообщила, что предотвратила в Крыму убийство по заданию украинской военной разведки одного из старших офицеров Минобороны РФ, его хотели взорвать в личном автомобиле. Агент Киева закладывал бомбу под автомашину, оказал сопротивление силовикам и был ликвидирован. Соучастник попытки теракта арестован. По информации ФСБ, организатором этого сорванного теракта был сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев.
На видео, опубликованном ФСБ, показаны несколько фотографий Фахриева как в гражданской одежде, так и в военной форме.
Задержание одного из соучастников сорванной в Крыму попытки убийства офицера МО РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Крыму арестовали соучастника сорванной попытки убийства офицера МО
Вчера, 07:46
 
УкраинаРеспублика КрымКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала