В ФСБ назвали организатора сорванного убийства офицера МО
В ФСБ назвали организатора сорванного убийства офицера МО - РИА Новости, 01.12.2025
В ФСБ назвали организатора сорванного убийства офицера МО
Организатором сорванной в Крыму попытки убийства офицера Минобороны РФ был сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:49:00+03:00
2025-12-01T07:49:00+03:00
2025-12-01T09:10:00+03:00
россия
республика крым
украина
фсб
россия
республика крым
украина
россия, республика крым, украина, фсб
Россия, Республика Крым, Украина, ФСБ
В ФСБ назвали организатора сорванного убийства офицера МО
ФСБ: сорванное убийство офицера МО организовывал сотрудник ГУР Фахриев