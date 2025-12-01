Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ назвали организатора сорванного убийства офицера МО - РИА Новости, 01.12.2025
07:49 01.12.2025 (обновлено: 09:10 01.12.2025)
В ФСБ назвали организатора сорванного убийства офицера МО
Организатором сорванной в Крыму попытки убийства офицера Минобороны РФ был сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 01.12.2025
россия, республика крым, украина, фсб
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Организатором сорванной в Крыму попытки убийства офицера Минобороны РФ был сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что предотвратила в Крыму убийство по заданию украинской военной разведки одного из старших офицеров Минобороны РФ, его хотели взорвать в личном автомобиле. Агент Киева закладывал бомбу под автомашину, оказал сопротивление силовикам и был ликвидирован.
"Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г.р.", - говорится в сообщении.
Ликвидация агента украинской разведки, который хотел заложить взрывчатку под автомобиль в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Крыму ликвидировали агента Киева при закладке бомбы под машину офицера МО
РоссияРеспублика КрымУкраинаФСБ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
