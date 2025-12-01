"В ужасе": на Западе забили тревогу после признания Трампа об Украине

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп открыто признал тщетность попыток урегулировать конфликт на Украине из-за коррупции в Киеве, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Послание Трампа очевидно: конфликт невозможно решить или прекратить до тех пор, пока коррупция, разъедающая Украину изнутри, не будет разоблачена и устранена. И впервые президент открыто это признает. Это начало новой главы. Правда выходит на поверхность. И мировой истеблишмент в ужасе", — написал он.
Ранее глава Белого дома заявил, что коррупция на Украине — проблема для Киева в переговорах по урегулированию конфликта.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Зеленский 28 ноября объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.