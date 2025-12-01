https://ria.ru/20251201/fas-2058860795.html
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа - РИА Новости, 01.12.2025
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного... РИА Новости, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), который применяется для лечения недостаточно контролируемого сахарного диабета 2 типа, согласованная цена почти на 13% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Стиглатра", сообщили в ведомстве.
"ФАС
: цены на препарат для лечения сахарного диабета снижены на 12,79%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Эртуглифлозин" в рамках одноименного МНН… Согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный лекарственный препарат "Стиглатра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Эртуглифлозин" применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физическим упражнениям.
Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 миллиграммов согласована на уровне 2 083 рублей. При этом минимальная цена аналогичной упаковки оригинального препарата в референтных странах составляет 2 388 рублей.
Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключили в службе.