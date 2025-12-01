Рейтинг@Mail.ru
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа - РИА Новости, 01.12.2025
10:20 01.12.2025
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа

ФАС согласовала цену на дженерик от диабета второго типа "Эртуглифлозин"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), который применяется для лечения недостаточно контролируемого сахарного диабета 2 типа, согласованная цена почти на 13% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Стиглатра", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на препарат для лечения сахарного диабета снижены на 12,79%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Эртуглифлозин" в рамках одноименного МНН… Согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный лекарственный препарат "Стиглатра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Эртуглифлозин" применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физическим упражнениям.
Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 миллиграммов согласована на уровне 2 083 рублей. При этом минимальная цена аналогичной упаковки оригинального препарата в референтных странах составляет 2 388 рублей.
Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключили в службе.
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
22 сентября, 11:19
 
