ФАС согласовала цену на первый российский дженерик от диабета второго типа

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), который применяется для лечения недостаточно контролируемого сахарного диабета 2 типа, согласованная цена почти на 13% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Стиглатра", сообщили в ведомстве.

ФАС : цены на препарат для лечения сахарного диабета снижены на 12,79%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Эртуглифлозин" в рамках одноименного МНН… Согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный лекарственный препарат "Стиглатра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Эртуглифлозин" применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физическим упражнениям.

Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 миллиграммов согласована на уровне 2 083 рублей. При этом минимальная цена аналогичной упаковки оригинального препарата в референтных странах составляет 2 388 рублей.