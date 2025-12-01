Рейтинг@Mail.ru
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины - РИА Новости, 01.12.2025
10:52 01.12.2025
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины
в мире
украина
брюссель
кайя каллас
евросоюз
украина
брюссель
в мире, украина, брюссель, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины

Каллас: решения об источниках финансирования Киева примет саммит ЕС в декабре

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Окончательное решение о том, из каких источников будет финансироваться нехватка бюджета Украины, примет евросаммит в декабре, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе, посвященного обороне.
"Мы обсуждаем (источники финансирования). Как уже было сказано, мы не собираемся покидать саммит в декабре безрезультатно в вопросе финансирования Украины", - сказала она.
Последний в этом году очередной саммит ЕС пройдет, как ожидается, 18 и 19 декабря.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
В миреУкраинаБрюссельКайя КалласЕвросоюз
 
 
