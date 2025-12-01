https://ria.ru/20251201/evrosammit-2058869384.html
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины - РИА Новости, 01.12.2025
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины
Окончательное решение о том, из каких источников будет финансироваться нехватка бюджета Украины, примет евросаммит в декабре, заявила глава дипломатии ЕС Кая... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:52:00+03:00
2025-12-01T10:52:00+03:00
2025-12-01T10:52:00+03:00
в мире
украина
брюссель
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg
https://ria.ru/20251201/kallas-2058868118.html
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1872a74d882bcf8efa91e890c05c4b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас сообщила, когда ЕС примет решение по финансированию бюджета Украины
Каллас: решения об источниках финансирования Киева примет саммит ЕС в декабре