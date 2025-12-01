Рейтинг@Mail.ru
Европа не хочет никаких договоренностей по Украине, считает Мирошник - РИА Новости, 01.12.2025
17:07 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/evropa-2058988331.html
Европа не хочет никаких договоренностей по Украине, считает Мирошник
Европа не хочет никаких договоренностей по Украине, считает Мирошник - РИА Новости, 01.12.2025
Европа не хочет никаких договоренностей по Украине, считает Мирошник
Европейцы не хотят никаких договорённостей по урегулированию украинского кризиса, они готовы и далее давать деньги на поддержку ВПК и киевского режима, который... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:07:00+03:00
2025-12-01T17:07:00+03:00
Европа не хочет никаких договоренностей по Украине, считает Мирошник

Мирошник: Европа не хочет никаких договоренностей по урегулированию на Украине

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Европейцы не хотят никаких договорённостей по урегулированию украинского кризиса, они готовы и далее давать деньги на поддержку ВПК и киевского режима, который симпатичен Европе, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Европейцы, не скрывая, показывают, что они совершенно не хотят никакой договоренности (по украинскому вопросу – ред.). То есть Европа настроена на продолжение войны… на продолжение кровопролития. Европа готова продолжать… пилить деньги, которые направляются на поддержку ВПК, на поддержку Украины, на продолжение существования вот этого режима, который сейчас симпатичен Лондону, Брюсселю, Берлину", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за дерзкой выходки против России
Вчера, 09:27
Также европейцы понимают, что любая договоренность сейчас между Россией и США станет определённой проблемой для Европы, отметил Мирошник.
По его словам, европейцы очень возмущены тем, что они не присутствовали на переговорах между США и Украиной во Флориде, где американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:42
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"В ужасе": на Западе забили тревогу после признания Трампа об Украине
Вчера, 14:59
 
