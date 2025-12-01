МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Европейцы не хотят никаких договорённостей по урегулированию украинского кризиса, они готовы и далее давать деньги на поддержку ВПК и киевского режима, который симпатичен Европе, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Европейцы, не скрывая, показывают, что они совершенно не хотят никакой договоренности (по украинскому вопросу – ред.). То есть Европа настроена на продолжение войны… на продолжение кровопролития. Европа готова продолжать… пилить деньги, которые направляются на поддержку ВПК, на поддержку Украины, на продолжение существования вот этого режима, который сейчас симпатичен Лондону, Брюсселю, Берлину", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, европейцы очень возмущены тем, что они не присутствовали на переговорах между США и Украиной во Флориде, где американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.