Дом экс-президента Франции Франсуа Олланда ограбили
22:56 01.12.2025
Дом экс-президента Франции Франсуа Олланда ограбили
Дом экс-президента Франции и действующего депутата нижней палаты парламента страны Франсуа Олланда ограбили, полиция задержала подозреваемых, сообщает телеканал РИА Новости, 01.12.2025
в мире, франция, париж, алжир (провинция), франсуа олланд, жюли гайе
В мире, Франция, Париж, Алжир (провинция), Франсуа Олланд, Жюли Гайе
Президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дом экс-президента Франции и действующего депутата нижней палаты парламента страны Франсуа Олланда ограбили, полиция задержала подозреваемых, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.
"Как стало известно BFMTV, 22 ноября в Париже был ограблен дом Франсуа Олланда и его жены Жюли Гайе. По нашим данным, среди украденных вещей были часы. Сотрудникам второго округа судебной полиции удалось выследить предполагаемых воров, они были задержаны", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, обвинения в краже предъявлены двум уроженцам Алжира, они заключены под стражу. Отмечается, что в ходе обыска полиция обнаружила украденные часы и вернула их Олланду.
Олланд занимал пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, с июля 2024 года является депутатом национального собрания (нижней палаты парламента) страны.
