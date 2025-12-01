Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной, заявил Дмитриев

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной, блок и так уже катится к цивилизационному суициду, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.