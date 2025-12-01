Рейтинг@Mail.ru
Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной, заявил Дмитриев - РИА Новости, 01.12.2025
21:06 01.12.2025
Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной, заявил Дмитриев
Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной, заявил Дмитриев
Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной, блок и так уже катится к цивилизационному суициду, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 01.12.2025
Дмитриев: бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной, блок и так уже катится к цивилизационному суициду, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мир устал от пустых угроз Европы и полного отсутствия настоящей дипломатии. Заваленные мигрантами и скатывающиеся к цивилизационному суициду, бюрократы ЕС делают Европу слабой и неактуальной", - написал Дмитриев в соцсети X.
Европа должна научиться решать свои проблемы честно и реалистично, добавил он.
