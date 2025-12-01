Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии запутались в сроках вступления страны в ЕС, заявил Филат
20:38 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/es-2059036696.html
Власти Молдавии запутались в сроках вступления страны в ЕС, заявил Филат
в мире, молдавия, россия, украина, владимир филат, виктор орбан, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Владимир Филат, Виктор Орбан, Мария Захарова, Евросоюз
Власти Молдавии запутались в сроках вступления страны в ЕС, заявил Филат

Экс-премьер Филат: Молдавия потеряла ориентиры в обещаниях о вступлении в ЕС

Экс-премьер Молдавии Владимир Филат
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Молдавские власти утратили ориентиры в собственных обещаниях о сроках вступления страны в ЕС, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Будапешт не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
Вчера, 11:36
"Они (власти Молдавии - ред.) уже не понимают, что обещают. Сначала президент Санду говорила о 2028 годе как о вступлении, потом, что это окончание переговоров, затем, что это лишь их начало. Они потерялись. Неопределённость власти в вопросе евроинтеграции стала "симптомом внешнего управления", - сказал Филат.
Политик подчеркнул, что и сам Евросоюз не выстраивает прагматичных отношений с Молдавией. "Отношение Брюсселя к Молдове строится не на равноправном партнёрстве, а на политической символике. Прагматизма у Европы нет ни в отношении Молдовы, ни вообще. Они видят Молдову как единственный трофей, который могут выиграть в этом пространстве", - сказал Филат.
Политик отметил, что вмешательство европейских лидеров в молдавские выборы было очевидным.
"Когда перед выборами в Кишинёв приезжают президент Франции, канцлер Германии, премьер Польши… Они не сказали "голосуйте за ПДС" (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), но посыл был абсолютно ясным... Это вмешательство во внутренние дела страны", - подчеркнул экс-премьер
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
30 ноября, 21:27
 
