Власти Молдавии запутались в сроках вступления страны в ЕС, заявил Филат

КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Молдавские власти утратили ориентиры в собственных обещаниях о сроках вступления страны в ЕС, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Будапешт не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
"Они (власти Молдавии - ред.) уже не понимают, что обещают. Сначала президент Санду говорила о 2028 годе как о вступлении, потом, что это окончание переговоров, затем, что это лишь их начало. Они потерялись. Неопределённость власти в вопросе евроинтеграции стала "симптомом внешнего управления", - сказал Филат.
Политик подчеркнул, что и сам Евросоюз не выстраивает прагматичных отношений с Молдавией. "Отношение Брюсселя к Молдове строится не на равноправном партнёрстве, а на политической символике. Прагматизма у Европы нет ни в отношении Молдовы, ни вообще. Они видят Молдову как единственный трофей, который могут выиграть в этом пространстве", - сказал Филат.
Политик отметил, что вмешательство европейских лидеров в молдавские выборы было очевидным.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.