ЕС найдет решение по использованию российских активов, заявил Макрон

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Евросоюз найдёт решение по использованию российских активов в интересах Украины при соблюдении норм международного права, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.