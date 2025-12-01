Рейтинг@Mail.ru
ЕС найдет решение по использованию российских активов, заявил Макрон
20:37 01.12.2025
ЕС найдет решение по использованию российских активов, заявил Макрон
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
европейский совет
санкции в отношении россии
украина
россия
франция
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, европейский совет, санкции в отношении россии, евросоюз, g7
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Европейский совет, Санкции в отношении России, Евросоюз, G7
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Евросоюз найдёт решение по использованию российских активов в интересах Украины при соблюдении норм международного права, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.
"По вопросу замороженных российских активов мы найдём вариант, который технически позволит ответить на все возникающие законные вопросы… Нам необходимо продвигаться вперёд, цель - завершить эту работу к следующему заседанию Европейского совета (18-19 декабря - ред.)… Наша задача - обеспечить защиту этих активов от любых изменений и сохранить над ними контроль, а затем - чтобы были соблюдены международные нормы, но вместе с тем найти надлежащие решения, которые дадут Украине предсказуемость и долгосрочное финансирование её оборонных усилий", - сказал он.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Европейский совет, Санкции в отношении России, Евросоюз, G7
 
 
