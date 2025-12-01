Страны ЕС не хотят делить риски по российским активам, заявил МИД Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза не хотят разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в Страны Евросоюза не хотят разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X

"Лучший способ предоставить Украине ту быструю финансовую помощь, которая ей необходима, — это обычный общеевропейский заем, а не попытки пойти по пути, который не обеспечивает ни требуемой юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков. Недаром европейские страны не хотят брать на себя солидарные обязательства и разделять риски — то, к чему мы рационально призываем уже многие месяцы. Иначе почему они отказываются от такого распределения рисков?" — написал он.

Ранее в понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что некоторые страны блока выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию замороженных активов Банка России.

На минувшей неделе премьер Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС , если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.

Как заявил президент Владимир Путин , возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

Ситуация с российскими активами

страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах После начала спецоперации Евросоюз изаблокировалироссийских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.