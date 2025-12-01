Рейтинг@Mail.ru
В Черногории могут ввести визы для россиян до конца года, рассказал политик
18:31 01.12.2025
В Черногории могут ввести визы для россиян до конца года, рассказал политик
В Черногории могут ввести визы для россиян до конца года, рассказал политик - РИА Новости, 01.12.2025
В Черногории могут ввести визы для россиян до конца года, рассказал политик
Власти Черногории могут ввести визы для граждан России и до конца этого года решением правительства, если это потребуется для прогресса в евроинтеграции,... РИА Новости, 01.12.2025
В Черногории могут ввести визы для россиян до конца года, рассказал политик

Медоевич: Черногория может ввести визы для россиян до конца года

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Власти Черногории могут ввести визы для граждан России и до конца этого года решением правительства, если это потребуется для прогресса в евроинтеграции, выразил мнение в разговоре с РИА Новости лидер оппозиционного "Движения за перемены" Небойша Медоевич.
Посольство Черногории в РФ в конце ноября сообщило, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.
МИД Черногории вызвал посла России
17 ноября, 22:07
МИД Черногории вызвал посла России
17 ноября, 22:07
"Речь идет о решении правительства, не парламента. Этот кабинет министров свыше 60% своих заседаний провел посредством мессенджера, где члены правительства вообще не читают материалы, их только оповещает секретарь правительства, и они отвечают "да", "нет" или "воздержан". Поэтому это может случиться и до конца года, для такого решения не требуется подтверждение черногорского парламента", - сказал Медоевич.
Он отметил, что с начала конфликта на Украине власти Черногории проводят "нерациональную и неразумную, услужливую политику по отношению к ЕС, "которая принимает все более тревожные размеры". По его словам кабмин находится "в такой паранойе, что должны сделать все, что им скажут из Брюсселя, чтобы получить некий прогресс на пути в ЕС".
"Брюссель от кандидатов в члены союза требует все большие жертвы: финансовые, политические и геостратегические. К сожалению, нынешнее правительство не знает, что такое государство, политика, что происходит в окружении, что на геостратегическом уровне и только слепо следует указаниям из ЕС. Часто говорю местным СМИ, что это не правительство – это только электронный адрес для писем из Брюсселя, который переводит их в государственные решения", - отметил лидер оппозиционной партии.
По его словам, такая политика кабмина Черногории наносит многоуровневый ущерб национальным интересам республики без всякой выгоды.
"Когда начался разговор об ужесточении политики ЕС по отношению к России, я сказал, что, если требуете от Черногории, где россияне были самыми многочисленными туристами после сербов, которых не считаем иностранцами, а также крупнейшими инвесторами и нашими традиционными вековыми друзьями, и без них не было бы Черногории, тогда ЕС нам должен представить некий план компенсации. Если наше послушание ЕС обходится нам в сотни миллионов евро ущерба, тогда ЕС должен бы был дать компенсацию хотя бы экономического урона, не говоря о геостратегическом ущербе и испорченных отношениях с Россией", - указал черногорский политик и добавил, что это никогда не рассматривалось и не предлагалось властями Черногории.
Он подчеркнул, что нынешние антироссийские решения официальной Подгорицы не способствуют увеличению давления на РФ, только "увеличивают стыд и позор черногорских властей" при отсутствии какой-либо выгоды в настоящем или будущем.
"Из Брюсселя нет до сих пор официального сообщения о том, когда будет расширение ЕС. Напротив, есть унизительное предложение, что Черногория могла бы вступить в некоем переходном периоде без права голоса и права вето и получить какие-то права полноправных членов ЕС. Нет никакой ясной цели, что Черногория станет в какой-то конкретный срок членом ЕС и извлечет из этого какую-то выгоду и соблюдет национальный интерес. Следуем худшей политической линии ЕС и санкциям против России, которые не только бессмысленны, но и не наносят никакого ущерба РФ, только самим членам ЕС, многие из которых больше, сильнее и богаче малой бедной Черногории", - подытожил собеседник агентства.
Президент Черногории Яков Милатович заявил в августе прошлого года, что Черногория поддержала все санкции и меры против РФ, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших ранее из России.
Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил в январе 2024 года, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций. Между Россией и Черногорией с начала эпидемии COVID-19 отсутствует прямое авиасообщение.
Вулин назвал решение Черногории по Украине позорным
13 ноября, 15:09
Вулин назвал решение Черногории по Украине позорным
13 ноября, 15:09
 
В миреЧерногорияРоссияБрюссельЯков МилатовичЕвросоюз
 
 
