ЕС уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила Каллас - РИА Новости, 01.12.2025
17:33 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/es-2058995364.html
ЕС уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила Каллас
ЕС уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила Каллас
Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 01.12.2025
ЕС уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила Каллас

Каллас заявила, что ЕС с 2022 года уже предоставил Украине более 187 млрд евро

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро", - сказала она на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 13 ноября, что многолетний бюджет ЕС не может финансировать потребности Украины, которые, по данным МВФ, составляют 135,7 миллиарда евро в макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. В октябре Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
