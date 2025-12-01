МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Менее половины жителей Польши, Франции, Германии и Италии выступают за вступление Украины в Евросоюз и НАТО, следует из опроса компании YouGov.
При этом среди жителей Великобритании и Испании эти показатели намного выше: 69% и 66% у британцев, а также 70% и 62% у испанцев.
Опрос был проведен с 7 по 27 ноября среди 2077 совершеннолетних британцев, 1014 французов, 1122 немцев, 1071 испанцев, 1033 итальянцев, 1013 поляков. Погрешность не приводится.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.