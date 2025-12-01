Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как европейцы относятся к вступлению Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 01.12.2025
15:57 01.12.2025 (обновлено: 16:33 01.12.2025)
Опрос показал, как европейцы относятся к вступлению Украины в ЕС и НАТО
Опрос показал, как европейцы относятся к вступлению Украины в ЕС и НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Менее половины жителей Польши, Франции, Германии и Италии выступают за вступление Украины в Евросоюз и НАТО, следует из опроса компании YouGov.
Согласно опросу, только 42% поляков поддерживают членство Украины в ЕС, 45% - ее членство в НАТО. Аналогичным образом, в поддержку этих идей выступили 46% и 42% французов, соответственно, 47% и 42% немцев, а также по 44% итальянцев.
Глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Опрос показал, как французы относятся к заявлениям Мандона в адрес России
27 ноября, 04:11
При этом среди жителей Великобритании и Испании эти показатели намного выше: 69% и 66% у британцев, а также 70% и 62% у испанцев.
Опрос был проведен с 7 по 27 ноября среди 2077 совершеннолетних британцев, 1014 французов, 1122 немцев, 1071 испанцев, 1033 итальянцев, 1013 поляков. Погрешность не приводится.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: США и Украина обсудили лишение Украины возможности членства в НАТО
Вчера, 08:36
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинЕвросоюзНАТОДмитрий Песков
 
 
