Каллас заявила, что не знает итоги переговоров США и Украины - РИА Новости, 01.12.2025
11:13 01.12.2025
Каллас заявила, что не знает итоги переговоров США и Украины
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что пока не знает об итогах переговоров США и Украины, отметив, что обсудит этот вопрос с главами украинских МИД... РИА Новости, 01.12.2025
Каллас заявила, что не знает итоги переговоров США и Украины

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что не знает итоги переговоров США и Украины

© AP Photo / Virginia Mayo Кая Каллас
Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что пока не знает об итогах переговоров США и Украины, отметив, что обсудит этот вопрос с главами украинских МИД и минобороны.
"Вчера мы услышали, что переговоры в США были трудными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, но я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел", - сказала она перед началом в Брюсселе министерского заседания стран ЕС, посвященного вопросам обороны.
Заголовок открываемого материала