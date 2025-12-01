АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Экономика ЕС понесла серьёзные убытки из-за санкций против России и потеряла часть производственной мощи, поэтому Брюссель не способен больше финансировать Украину без поддержки США, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

Ранее экс-глава миссии ОБСЕ России , доктор по теории международных отношений Дьёрдь Варга заявил РИА Новости, что Европа теряет влияние в мире, подчиняя всю политику украинскому конфликту.

По словам Латифоглу, ЕС уже не может самостоятельно финансировать войну на Украине без поддержки США

"Экономика Европейского Союза понесла очень большие убытки. Из-за санкций против России она серьёзно утратила производственную мощь", — подчеркнул эксперт.

Собеседник РИА Новости также отметил, что завершение конфликта на Украине близко.

По его оценке, попытки украинского руководства затянуть переговоры теряют смысл.

"Турция играет и будет играть активную роль в убеждении Украины. Вероятно, в ближайшее время в Стамбуле снова состоятся встречи", — добавил Латифоглу.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.