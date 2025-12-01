https://ria.ru/20251201/ermitazh--2058988759.html
Эрмитаж запустил проект для блогеров и авторов цифрового контента
Эрмитаж запустил проект для блогеров и авторов цифрового контента - РИА Новости, 01.12.2025
Эрмитаж запустил проект для блогеров и авторов цифрового контента
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о запуске проекта "Эрмитажный блогер". РИА Новости, 01.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек- РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о запуске проекта "Эрмитажный блогер".
"Вот за этим как раз стоит целая категория пользователей со своими интересами, со своим влиянием, своими особенностями. Поэтому мы решили создать такой конкурс блогеров. Дальше следите, какие будут там условия... Для всех музеев очень важно создать вокруг себя некое поле... И, соответственно, мы хотим организовать, создать лучшие условия для тех блогеров, которым интересно рассказать об Эрмитаже и которые готовы и могут рассказать об Эрмитаже", - сказал он в ходе интернет-встречи с пользователями соцсети "ВКонтакте".
Как сообщил музей, "Эрмитажный блогер" – это инициатива, направленная на взаимодействие с авторами блогов и создателями цифрового контента. Ее цель – развить сообщество интернет-авторов, объединённых интересом к культуре, искусству и ценностям Эрмитажа. Участникам предстоит придумать и воплотить уникальный медиапроект об Эрмитаже, либо о его представительствах в других городах России. Автор лучшей публикации получит статус эрмитажного блогера на целый год и сможет в числе первых создавать контент о новых выставках и событиях музея.