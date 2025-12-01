Ермак добивался увольнения глав силовых ведомств, рассказал депутат Рады

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак перед своим увольнением добивался отставки не только главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, но также генпрокурора Руслана Кравченко и директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"По моей информации, там не только глава СБУ был под риском увольнения ... Он (Ермак - ред.) продвигал вариант отстранения сразу всех силовиков - СБУ, ГБР, генпрокурора", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Железняк также добавил, что Ермак хотел как в 2022 году указом Зеленского по закону о военном положении назначить вместо них временно исполняющих обязанности, которые предъявят обвинения тем, кто требует его отставки.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.