Ермак добивался увольнения глав силовых ведомств, рассказал депутат Рады

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак перед своим увольнением добивался отставки не только главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, но также генпрокурора Руслана Кравченко и директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.