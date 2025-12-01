Рейтинг@Mail.ru
Ермак перед увольнением добивался отставки главы СБУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
11:41 01.12.2025 (обновлено: 17:45 01.12.2025)
Ермак перед увольнением добивался отставки главы СБУ, пишут СМИ
Ермак перед увольнением добивался отставки главы СБУ, пишут СМИ
Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак добивался отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка всю неделю до своего увольнения,... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, василий малюк, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Ермак перед увольнением добивался отставки главы СБУ, пишут СМИ

Ермак добивался отставки главы СБУ Малюка всю неделю до увольнения

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак добивался отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка всю неделю до своего увольнения, пишет в понедельник издание "Украинская правда".
"Как удалось выяснить "Украинской правде", Ермак всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, поскольку тот будто бы "проглядел" операцию "Мидас" и не защитил его", - говорится в публикации.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВасилий МалюкНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
