СМИ: пришедшие к власти при Ермаке должны опровергнуть коррупционные связи

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пришедшие во власть в период нахождения на посту главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака теперь должны будут доказать свою полезность и непричастность к коррупции, если хотят остаться на постах, сообщает агентство РБК-Украина.
"За пять с лишним лет "его" люди оказались фактически везде... Теперь их дальнейшая судьба зависит от двух факторов: умения доказать свою полезность и наличия или отсутствия проблем с антикоррупционными органами", - пишет агентство со ссылкой на источник.
По словам источника, кадровые перестановки "в верхах" также будут зависеть от того, кого поставят на пост главы офиса Зеленского.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.