СМИ: пришедшие к власти при Ермаке должны опровергнуть коррупционные связи

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пришедшие во власть в период нахождения на посту главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака теперь должны будут доказать свою полезность и непричастность к коррупции, если хотят остаться на постах, сообщает агентство РБК-Украина.

"За пять с лишним лет "его" люди оказались фактически везде... Теперь их дальнейшая судьба зависит от двух факторов: умения доказать свою полезность и наличия или отсутствия проблем с антикоррупционными органами", - пишет агентство со ссылкой на источник.