Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил (Зеленскому. — Прим. ред.) форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями", — говорится в сообщении издания.