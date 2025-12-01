Рейтинг@Mail.ru
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
10:58 01.12.2025 (обновлено: 15:55 01.12.2025)
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику, сообщает издание "Украинская... РИА Новости, 01.12.2025
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ

Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику в ответ на просьбу об отставке

Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил (Зеленскому. — Прим. ред.) форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями", — говорится в сообщении издания.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мирошник объяснил, что означает уход Ермака для переговоров по Украине
Вчера, 01:04
По данным источников, мнение о том, что Ермака нужно уволить, в последнее время высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров.
Как пишет издание, некоторые члены команды Зеленского состояли в "революционном" чате, где координировали свои действия, чтобы убрать Ермака с должности.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее лидер киевского режима подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Европа включила "антикриз": Ермак держал Зеленского под гипнозом
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
