Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил (Зеленскому. — Прим. ред.) форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями", — говорится в сообщении издания.
По данным источников, мнение о том, что Ермака нужно уволить, в последнее время высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров.
Как пишет издание, некоторые члены команды Зеленского состояли в "революционном" чате, где координировали свои действия, чтобы убрать Ермака с должности.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее лидер киевского режима подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.