Мирошник объяснил, что означает уход Ермака для переговоров по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
01:04 01.12.2025
Мирошник объяснил, что означает уход Ермака для переговоров по Украине
Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского дает Киеву возможность выбрать более прагматичный путь в переговорах по урегулированию конфликта РИА Новости, 01.12.2025
Мирошник объяснил, что означает уход Ермака для переговоров по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского дает Киеву возможность выбрать более прагматичный путь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В данном случае кризис, который на Украине происходит, создает определенные дополнительные возможности для того, чтобы она выбрала более прагматичный путь, нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку", - сказал он газете "Известия".
Как подчеркнул Мирошник, уход Ермака вряд ли скажется отрицательно на переговорном процессе, потому что в течение пребывания в должности тот "все время разыгрывал партию на развал переговоров". При этом дипломат обратил внимание, что без готовности к поиску компромисса ситуация для киевского режима будет только ухудшаться.
"По мере развития конфликта, изменения ситуации "на земле", а инициативу "на земле" контролирует Россия, ситуация для Украины будет становиться хуже. Каждое следующее предложение будет хуже, по крайней мере для украинских властей, для украинского режима", - добавил он.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак может договориться с Западом об иммунитете, заявил Мирошник
28 ноября, 21:10
 
УкраинаРоссияКиевАндрей ЕрмакРодион МирошникВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
