Европа включила "антикриз": Ермак держал Зеленского под гипнозом

А знаете ли вы, что бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака, недавно отправленного в отставку, оказывается, всегда ненавидели в Киеве и за рубежом, "от Вашингтона до Брюсселя"? Вот теперь знайте. Во всяком случае, огромная статья итальянской газеты Corriere della Sera подробно рассказывает об этом факте.

Удивительное дело! А почему же итальянская газета не рассказывала об этом раньше? Мало того, самый "ненавидимый всеми" Ермак очень любил выступать на страницах именно этого издания, не раз давал ему эксклюзивные интервью, в том числе всего-то три месяца назад. И, судя по комплиментарным вопросам, итальянские журналисты тщательно скрывали свою ненависть к его персоне.

Вплоть до последнего момента серый кардинал Украины разъезжал по миру и встречался отнюдь не только с официальными делегациями, которым это положено по должности. К примеру, всего несколько недель назад Ермак был радушно встречен в Варшаве "польскими аналитиками и лидерами общественного мнения". То есть это происходило уже в разгар "Миндичгейта", коррупционного скандала, в ходе которого и всплыло имя главы президентского офиса. Но все дружно пожимали ему руки и радостно позировали перед фотокамерами.

И вдруг — на тебе! Выясняется, что все это время Запад очень сильно не любил Ермака, считая, что тот пагубно влияет на легковнушаемого Зеленского! Та же Corriere теперь пишет, что глава офиса держал своего слабохарактерного босса "под гипнозом". А сам Зеленский как бы и ни при чем, всего лишь жертва своего старого друга, оказавшегося "не тем, кем надо".

Таких публикаций на Западе сейчас предостаточно. Британская The Sunday Telegraph радостно пишет: "Многие сторонники президента вздохнули с облегчением, узнав, что он принял меры по установлению некоторой дистанции между собой и невыборным чиновником, который благодаря своим связям с Зеленским накопил колоссальный уровень политической власти".

Раньше-то Telegraph, видимо, понятия не имел о невыборности и авторитаризме Ермака! Потому-то также предоставлял свои страницы для его публикаций и интервью. И вот наконец прозрение!

По данным статьям видно, что на Западе после некоторой неловкой паузы включили режим "антикриза": надо ведь как-то объяснять своим налогоплательщикам, почему сотни миллиардов бюджетных денег шли на поддержку коррупционного режима, чьи представители, сидя на золотых унитазах, измеряли деньги килограммами и даже не распаковывали их из оберток национальных банков Запада. Поэтому многие начали печатать подобные статьи: мол, Ермак плохой, но вы же видите, Зеленский его уволил! То есть борется с коррупцией.

Многие проукраинские блогеры в Европе ретвитнули пост Елены Галушки, украинской пропагандистки, сидящей на грантах для "антикоррупционеров": "Украина в очередной раз доказала серьезность своих намерений в борьбе с коррупцией. <…> О стране следует судить не по проблемам, с которыми она сталкивается, а по ее реагированию и действиям". То есть не судите по золотым унитазам, если их хозяин, пусть и наворовавший миллионы, все-таки вынужден был бежать.

Так, а что же с коррупцией на Украине, которую упорно не хотели замечать на Западе последние годы? Ну да, "были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались". А значит, можно и дальше поставлять западные миллиарды этому режиму, который, как известно, "сражается за демократию", пусть и возглавляется никем не избранными воришками.

Вот и The Times вдруг только сейчас увидела проблему в том, что Украина де-факто управлялась "невыборным чиновником, подмявшим под себя правительство". Видимо, раньше британская газета об этом не подозревала? Правда, в данном случае она идет чуть дальше и задается резонным вопросом: "Будет ли скальпа Ермака достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность?" И робко дает понять: "Очень трудно предположить, что президент не знал о хищениях".

Соответственно, целый ряд западных изданий прямо намекает Зеленскому о том, что с уходом Ермака он должен отказаться от концентрации власти в одних руках. А некоторые прямо подталкивают "осиротевшего" главу режима к созданию "правительства национального единства" с передачей значительных функций парламенту (которому они, по правде говоря, и должны принадлежать, согласно Конституции Украины). Мало кто сомневается: вслед за этим обязательно потребуют и скальп самого Зеленского.

Вот чего во всех этих публикациях практически нет, так это признания очевидной роли европейских чиновников в украинской коррупции. Кое-где звучат одиночные голоса, задающие неудобные вопросы о том, где же была все это время Европа. К примеру, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер написал: "Ермак уходит, но вонь остается. <…> Неприятный запах должен достичь и нежных ноздрей чиновников ЕС". Дескать, они годами не замечали очевидных фактов коррупции на Украине.

Да нет, все они прекрасно замечали. Поскольку сами эту коррупцию взращивали, подкармливали и возглавляли. Достаточно вспомнить, как европейские чиновники перед отставкой заезжают в Киев с загадочными саквояжами. Уж не для того ли, чтобы пополнить собственный пенсионный фонд? Нет никаких сомнений, что на "пленках Миндича" звучали имена не только украинских деятелей. Потому данный скандал и встревожил Европу. Потому и включили режим "антикриза".