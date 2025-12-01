Рейтинг@Mail.ru
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/elektroenergiya-2059059227.html
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 01.12.2025
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии
Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что в понедельник в течения дня проходили плановые отключения электроэнергии. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:26:00+03:00
2025-12-01T23:26:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
раменский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://realty.ria.ru/20251021/rosseti-2049626823.html
московская область (подмосковье)
раменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), раменский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменский район
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии

В Раменском районе Подмосковья произошли плановые отключения электроэнергии

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что в понедельник в течения дня проходили плановые отключения электроэнергии.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Раменского муниципального округа жалуются на отключение электроэнергии в разных районах города.
«

"В Раменском муниципальном округе 2 декабря с 08.00 до 17.00 возможны плановые отключения электроэнергии. "Мособлэнерго" информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Уточнялось, что отключения возможны из-за капитального ремонта воздушной линии, замены рубильника, монтажа электрооборудования, реконструкции распределительного устройства.
Судя по сообщениям местных жителей в Telegram-каналах районов, подача электроэнергии после 17.00 продолжает восстанавливаться.
Установка умного счетчика - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Россети" установили почти 56 тысяч умных счетчиков в Московском регионе
21 октября, 16:33
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Раменский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала