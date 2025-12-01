В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии

«

"В Раменском муниципальном округе 2 декабря с 08.00 до 17.00 возможны плановые отключения электроэнергии. "Мособлэнерго" информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.