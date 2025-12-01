https://ria.ru/20251201/elektroenergiya-2059059227.html
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 01.12.2025
В Раменском сообщили о плановых отключениях электроэнергии
Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что в понедельник в течения дня проходили плановые отключения электроэнергии. РИА Новости, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что в понедельник в течения дня проходили плановые отключения электроэнергии.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Раменского муниципального округа жалуются на отключение электроэнергии в разных районах города.
"В Раменском муниципальном округе 2 декабря с 08.00 до 17.00 возможны плановые отключения электроэнергии. "Мособлэнерго" информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Уточнялось, что отключения возможны из-за капитального ремонта воздушной линии, замены рубильника, монтажа электрооборудования, реконструкции распределительного устройства.
Судя по сообщениям местных жителей в Telegram-каналах районов, подача электроэнергии после 17.00 продолжает восстанавливаться.