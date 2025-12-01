Тверская компания выпустила в производство вакуумный экскаватор

https://ria.ru/20251201/ekskavatora--2058926796.html
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ООО "Тверькоммаш" (ТКМ) завершило тестовые испытания разработки – вакуумного экскаватора ТКМ 727S на шасси SITRAK 6×4, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вакуумный экскаватор предназначен для выемки грунта без риска повреждения подземных коммуникаций. Технология вакуумной экскавации позволяет проводить работы по извлечению грунта в условиях плотной городской застройки, вблизи ЛЭП, газопроводов и других инженерных сетей, где применение иной техники недопустимо.
Экскаватор способен обеспечить глубину выемки до 50 метров и максимальное удаление по горизонтали от точки извлечения 150 метров.
Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 480 лошадиных сил и турбиной мощностью 42 тысячи кубических метров в час, гидравлической управляемой стрелой с максимальным вылетом шесть метров от оси поворота и рабочей зоной 180 градусов. Разработчики также обеспечили управление процессом экскавации грунта с пульта, а также улучшенным светодиодным освещением для работы в ночное время.
Машина востребована среди предприятий топливно-энергетического комплекса, аварийных и ремонтных служб, а также организаций сфер коммунального хозяйства и строительства.
Разработка предприятия прошла сертификацию и поставлена в производство.