В Словакии оппозиция сравнила депутатов с тряпками

БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Бывший премьер Словакии, глава представленного в парламенте оппозиционного движения Slovensko ("Словакия") Игорь Матович развесил тряпки, предназначенные для уборки, на места депутатов от коалиционной партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которые не присутствовали на заседании законодательного органа, следует из трансляции.

В ноябре в Словакии из-за подозрений в конфликте интересов при распределении государственных субсидий ушел в отставку вице-премьер республики Петер Кмец. Заместитель главы партии Hlas-SD, членом которой является Кмец, министр образования Словакии Томаш Друкер тогда сказал, что партия не собирается быть тряпкой и настаивает на одинаковых требованиях и к министрам от возглавляемой Фицо партии Smer-SD, работа которых также вызывает нарекания.