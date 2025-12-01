В Словакии оппозиция сравнила депутатов с тряпками

БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Бывший премьер Словакии, глава представленного в парламенте оппозиционного движения Slovensko ("Словакия") Игорь Матович развесил тряпки, предназначенные для уборки, на места депутатов от коалиционной партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которые не присутствовали на заседании законодательного органа, следует из трансляции.
В понедельник словацкая оппозиция вынесла на рассмотрение парламента вопрос об отставке министра транспорта республики Йозефа Ража из-за двух железнодорожных катастроф, которые произошли в стране в октябре и ноябре. Депутаты от коалиционных партий Hlas-SD и Smer-SD (возглавляемая премьером Словакии Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия"), членом которой является Раж, заявили о невозможности принять участие в заседании. Для его открытия в зале в понедельник не было необходимого числа депутатов, их требовалось не менее 76 из 150, после неудачной попытки начать обсуждение Матович встал со своего места и начал развешивать серые тряпки на места, где должны были сидеть депутаты от партии Hlas-SD.
"Это было лакмусовой бумажкой, будут ли они тряпками или не будут, они выбрали путь быть тряпками… Я не помню, чтобы было так, что целые депутатские клубы извинились за невозможность участвовать (в заседании - ред.). Попросить разрешение не участвовать в заседании можно по личным причинам: по болезни, неотложным семейным обстоятельствам или другим серьезным основаниям, а не по политическим причинам", - сказал Матович журналистам, трансляция заявления велась на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
В ноябре в Словакии из-за подозрений в конфликте интересов при распределении государственных субсидий ушел в отставку вице-премьер республики Петер Кмец. Заместитель главы партии Hlas-SD, членом которой является Кмец, министр образования Словакии Томаш Друкер тогда сказал, что партия не собирается быть тряпкой и настаивает на одинаковых требованиях и к министрам от возглавляемой Фицо партии Smer-SD, работа которых также вызывает нарекания.
Матович известен своими провокационными акциями. В декабре 2024 года его удалили из зала заседания после того, как в ходе своего выступления он назвал действующее правительство мафией. Заместитель председателя парламента Словакии Тибор Гашпар, который вел заседание, сделал несколько замечаний Матовичу, которые депутат проигнорировал, после чего в зал была приглашена охрана. В декабре 2023 года депутаты его движения блокировали работу парламента, выступая на заседаниях, посвященных бюджету, по несколько часов.
В середине сентября 2023 года Матович попытался сорвать проходившую на улице пресс-конференцию партии Smer-SD. Находясь в машине, оборудованной громкоговорителями, он стал в микрофон выкрикивать оскорбления в адрес членов партии. Между Матовичем и на тот момент экс-главой МВД Словакии Робертом Калиняком, который в настоящее время возглавляет министерство обороны страны, возникла потасовка, в результате которой Матович ударил ногой в грудь Калиняка, а один из сторонников партии Smer-SD ударил Матовича по лицу. Полиция разняла политиков, после чего Матович уехал с места проведения пресс-конференции.
