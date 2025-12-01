Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в международной изоляции - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/eks-premer-2058872302.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в международной изоляции
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в международной изоляции - РИА Новости, 01.12.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в международной изоляции
Ориентированная на одностороннее внешнее позиционирование политика властей Молдавии приводит страну к международной изоляции и лишает ее экономических... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:02:00+03:00
2025-12-01T11:02:00+03:00
в мире
молдавия
россия
москва
владимир филат
майя санду
игорь додон
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20251130/moldavija-2058783338.html
https://ria.ru/20251130/moldavija-2058784273.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, москва, владимир филат, майя санду, игорь додон, снг, либерально-демократическая партия молдавии, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Владимир Филат, Майя Санду, Игорь Додон, СНГ, Либерально-демократическая партия Молдавии, Евросоюз
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в международной изоляции

Филат: разрыв сотрудничества с СНГ лишает Молдавию экономических возможностей

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЁВ, 1 дек - РИА Новости. Ориентированная на одностороннее внешнее позиционирование политика властей Молдавии приводит страну к международной изоляции и лишает ее экономических возможностей, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Молдавии назвали безумием отказ от ряда соглашений со странами СНГ
30 ноября, 20:22
"Мы должны развивать отношения и с Европейским союзом, и со странами СНГ. Мы это делали, когда я был премьер-министром: вели переговоры о свободной торговле с ЕС и одновременно подписали соглашение о свободной зоне со странами СНГ. Тогда у Молдовы был баланс, были нормальные отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы тогда исходили из одного, что нужно действовать в интересах своих граждан, а не в интересах других стран. Сегодня же всё наоборот - решения принимаются так, будто наша цель - соответствовать ожиданиям внешних структур, а не собственных людей. Такая внешняя политика лишает страну экономических возможностей и приводит к изоляции", — сказал Филат.
По словам экс-премьера, курс президента Майи Санду привёл к тому, что страна утратила собственное видение развития и стала объектом внешних геополитических игр. "Нынешняя власть не понимает, что, вступая в любую интеграцию, не следует изолироваться от соседей и партнёров. После войн наступает мир. Нужно думать о будущем, о свободном движении граждан и товаров от Лиссабона до Владивостока, а не создавать новые стены. Неспособность понимать это - и есть причина нынешней изоляции Молдавии", - пояснил Филат.
Филат также отметил, что без восстановления внешнеполитического баланса страна не сможет выйти из экономического и социального кризиса. "Мы должны оставаться суверенным государством и принимать решения, которые отвечают интересам Республики Молдова. Никакое внешнее давление не должно определять наше будущее", - подчеркнул экс-премьер.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада
30 ноября, 20:34
 
В миреМолдавияРоссияМоскваВладимир ФилатМайя СандуИгорь ДодонСНГЛиберально-демократическая партия МолдавииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала