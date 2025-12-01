Экс-премьер Молдавии обвинил власти в международной изоляции

КИШИНЁВ, 1 дек - РИА Новости. Ориентированная на одностороннее внешнее позиционирование политика властей Молдавии приводит страну к международной изоляции и лишает ее экономических возможностей, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Филат также отметил, что без восстановления внешнеполитического баланса страна не сможет выйти из экономического и социального кризиса. "Мы должны оставаться суверенным государством и принимать решения, которые отвечают интересам Республики Молдова. Никакое внешнее давление не должно определять наше будущее", - подчеркнул экс-премьер.